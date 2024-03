Moreno y Clavijo reclaman más financiación al Estado para soportar el aumento de gasto en servicios "esenciales"

Los presidentes de los gobiernos autonómicos de Andalucía y Canarias, Juanma Moreno (PP) y Fernando Clavijo (CC), respectivamente, han coincidido este miércoles en reclamar al Estado mayores recursos a través del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque el modelo que se comenzó a aplicar en 2009 y aún se desarrolla pese a estar caducado, no permite soportar el incremento de gasto que se viene produciendo en la prestación de servicios "esenciales" para la ciudadanía como la sanidad por parte de las administraciones regionales. Así lo han venido a trasladar ambos presidentes en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, tras la firma de un protocolo de colaboración entre Andalucía y Canarias que Juanma Moreno y Fernando Clavijo han suscrito en el transcurso de un encuentro que han mantenido en la sede de la Presidencia de la Junta en la capital andaluza. Juanma Moreno ha indicado que, en el ámbito de la financiación autonómica, ambos presidentes coinciden en que las comunidades autónomas prestan "servicios que son esenciales" para los ciudadanos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y todo ello "ha ido evolucionando", de forma que, por ejemplo, la sanidad "cada vez tiene sistemas más complejos para salvar vidas", así como existen "fármacos de última generación que se han incorporado a la cartera" sanitaria, "pero que son cada vez más caros", según ha advertido el presidente andaluz. Además, Moreno ha valorado que, "afortunadamente, la esperanza de vida es mayor, con lo cual hay más (personas) mayores", pero también "hay mayor demanda sanitaria", según ha apostillado antes de advertir que, "con el actual modelo de financiación, no se puede soportar el incremento permanente y constante de gasto sanitario, educativo y social, en el ámbito de la dependencia y la atención social, con los recursos que ahora mismo el Estado nos transfiere". "Es técnicamente imposible", ha aseverado el presidente de la Junta, quien ha manifestado que "el Estado tiene la absoluta obligación de poner los recursos suficientes para que podamos atender a los españoles que viven" en estas comunidades autónomas, "cumpliendo nuestras obligaciones estatutarias y constitucionales", y ha concluido indicando que "lo que no se puede hacer es exigir y no dar recursos en algo que es fundamental para los habitantes de nuestras comunidades autónomas". Por su parte, Fernando Clavijo ha compartido con el presidente andaluz que el actual sistema de financiación, aunque "ha tenido pequeños ajustes" desde 2009, "no se adapta ni a las necesidades ni a los servicios que prestamos las comunidades autónomas". Además, el presidente canario ha criticado que "el Estado se ha reservado la práctica totalidad del déficit", y "el encorsetamiento del cumplimiento de las reglas fiscales" sirve finalmente para "asfixiar a las comunidades autónomas". "Si además el Estado no te está transfiriendo los recursos para el coste real de los servicios que presta, la situación al final de las comunidades es la que estamos teniendo, de muchas estrecheces y dificultades para dar respuesta a los ciudadanos que tienen derecho a esos servicios" básicos, ha abundado Fernando Clavijo. RECLAMACIONES DEL EMPRESARIADO CATALÁN SOBRE LA FINANCIACIÓN Por otro lado, a preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre la petición de una gran reforma de la financiación autonómica que han realizado una veintena de entidades económicas y del sector empresarial catalán. Al respecto, Juanma Moreno ha comenzado expresando su "máximo respeto" al sector empresarial catalán, que "también invierte y tiene interés en Andalucía", y con el que desde la Junta, por ello, mantienen "una relación fluida", según ha abundado. Dicho eso, el presidente andaluz ha reivindicado que lo que le interesa a la Junta es "defender la capacidad financiera de Andalucía", para que en esta comunidad "tengamos solvencia económica y poder competir en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas". Moreno ha aseverado que "no tiene ningún sentido que una comunidad autónoma infrafinanciada como es Andalucía, desde hace ya muchos años, desde 2009, no tenga las posibilidades de competir con el resto de comunidades autónomas", ni que "se privilegie la financiación autonómica en Cataluña", e "incluso se exonere la deuda que tiene Cataluña cuando han gastado más recursos que los ciudadanos andaluces". Eso, según ha ahondado el presidente andaluz, "es un agravio al principio de igualdad y de solidaridad", y desde el Gobierno de la Junta lo que quieren es "que el principio de solidaridad interterritorial no se pierda nunca", porque "un Estado o un país en sí mismo funciona porque existe solidaridad interterritorial, igual que sucede en la Unión Europea cuando los países más ricos ayudan con los fondos de cohesión a aquellos que quieren converger", según ha defendido Juanma Moreno. Al hilo, el presidente de la Junta ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez, con sus acuerdos con formaciones independentistas, está "rompiendo un principio fundamental de Estado que es la solidaridad entre territorios y el principio de igualdad entre los españoles", y desde Andalucía "nunca vamos a estar de acuerdo en privilegios a los privilegiados", ni en que "se favorezca a unos territorios sobre otros". En vez de eso, desde Andalucía "vamos a defender el principio de igualdad entre los españoles y, sobre todo, que se acabe con la terrible injusticia que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, en la que nosotros tenemos que competir con el resto de territorios con dos manos atadas a la espalda", según ha continuado Juanma Moreno, que ha criticado al respecto que Andalucía deja de ingresar "1.500 millones de euros anuales" que le corresponderían con otro sistema de financiación, así como no recibe inversiones del Estado que sí "se cumplen en Cataluña", según ha denunciado. Moreno ha concluido incidiendo en trasladar su "respeto máximo al ámbito de Cataluña para que tomen sus decisiones y reclamen lo que es justo, pero lo mismo que se reclama para Cataluña lo queremos para Andalucía, exactamente lo mismo", ha sentenciado el presidente de la Junta.