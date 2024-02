PP Murcia: "Mientras López Miras y PP gobiernen la Región no se dará ni un paso atrás en la protección del Mar Menor"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado que "José Vélez, el secretario general de los socialistas regionales puede estar tranquilo", ya que "mientras Fernando López Miras y el Partido Popular gobiernen en la Región de Murcia, no se va a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor", después de que el portavoz del PSRM afirmara este lunes que VOX pretende eliminar la Ley del Mar Menor tras el borrador de reforma planteado por estos. Segado ha señalado que "solo en este año, el Gobierno regional ha destinado 115 millones de euros a acciones concretas para defensa y protección del Mar Menor", algo que, ha afirmado, "destaca frente a la inacción del Partido Socialista", según han comunicado fuentes del partido en un comunicado. Por su parte, el portavoz ha aseverado que "el secretario general del PSRM debería explicar, aparte de su crítica permanente a todo lo que se hace, qué medidas se están poniendo en marcha desde su partido". Asimismo, Segado ha incidido en que "hasta competencias que no son de esta Comunidad Autónoma y que pertenecen al Gobierno de España, también las tiene que poner en marcha el Gobierno regional", como, por ejemplo, la retirada de los barcos hundidos en el Mar Menor, que se ha conocido esta semana que el Gobierno autonómico está llevando a cabo. Segado, ha apuntado que, desde 2018, el Ejecutivo regional ha retirado 54 barcos abandonados y "seguimos ejecutando esa medida por la inacción del Gobierno central". Para concluir, el portavoz 'popular' ha asegurado que Vélez habla "del incumplimiento de la Ley del Mar Menor, cuando en el último informe queda patente que el grado de cumplimiento de las medidas es del 70%", y ha añadido que esto, "lo que demuestra, una vez más, que el PSOE utiliza al Mar Menor solo como arma política, pero no le interesa para nada más".