Puente y Bolaños responden al 'caso Koldo' acusando al PP de "robar a manos llenas" y de ser una "organización criminal"

Los ministros socialistas Óscar Puente y Félix Bolaños han optado por responder en el Congreso a las preguntas sobre la trama de comisiones en pandemia del 'caso Koldo' acusando al PP de "robar a manos llenas" y de ser "una organización criminal". En la sesión de control al Gobierno, Puente se ha enfrentado a una pregunta de la diputada del PP Esther Muñoz, quien considera que el PSOE está en el Gobierno "gracias a una trama de corrupción liderada por Pedro Sánchez que intercambiaba votos por impunidad" con los independentistas catalanes, y que ahora se ve que es un Ejecutivo en el que "anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia". A su juicio, las medidas del Gobierno contra la trama no son creíbles y ha avisado a los socialistas de que exigir responsabilidades políticas 'in vigilando' al exministro José Luis Ábalos, a quien el PSOE reclamo la dimisión como diputado, supone también poner el foco en el propio presidente Pedro Sánchez porque él nombró a Francina Armengol y a Ángel Víctor Torres, que contrataron con la trama cuando eran presidentes autonómicos. 'POPULARES' EN LA CÁRCEL Para el ministro Puente, la pregunta del PP es un "bumerán" porque, si un ministro debía conocer lo que hace su asesor, "cómo es posible" que el PP no e enterara de lo que hizo durante décadas Luis Bárcenas, que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no supiera que su marido y su hijastro "se dedicaban al narcotráfico", que la exministra Ana Mato se encontrara un Jaguar en el garaje sin saber de dónde venía, o que Alberto Núñez Feijóo no se diera cuenta de con quién paseaba en yate. Puente ha dicho que el PP no está para dar lecciones e incluso le identifica con "una organización criminal" porque, cuando detecta un caso de corrupción, "en lugar de poner las pruebas a disposición de la Justicia, las rompe a martillazos". También el diputado del PP Manuel Cobo sacó el 'caso Koldo' al preguntar por el CIS al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recordando que el presidente Pedro Sánchez consideraba al exasesor de Ábalos como un socialista "de raíz". "Esos son raíces corruptas", ha comentado. Bolaños ha aconsejado al PP no ser "tan temerario" ya que es un partido que "ha tenido cientos de casos de corrupción" y en el que "ha habido dirigentes que han robado a manos llenas y han contado con el compadreo" de sus compañeros. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha seguido la misma línea en otra pregunta sobre igualdad en el deporte y ha afirmado que "es de chiste" que el PP acuse a los socialistas de corrupción "con todos los antecedentes que tiene" y tras el paso por prisión de dirigentes como Eduardo Zaplana, Jaume Matas o Rodrigo Rato. "No les pido que sean fuertes, pero al menos no sean ustedes tan desvergonzados", ha remachado. LAMBÁN "DIJO NO" A LA TRAMA El PP, a través de su diputado Pedro Muñoz Abrines, también ha exigido explicaciones al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, porque el Gobierno que presidía en Canarias también contrató a la empresa vinculada al exasesor de Ábalos. "Adjudicó contratos por más de 12 millones de euros a esa misma empresa, unos contratos que ya tienen tres causas penales abiertas", ha indicado el diputado. Muñoz Abrines se ha preguntado por qué varias administraciones socialistas "obedecieron" y contrataron con 'Soluciones de gestión' pero, por ejemplo, el entonces presidente de Aragón Javier Lambán "dijo no". Además, ha mostrado una foto en la que el ahora ministro compartía mantel con "personas vinculadas del caso mascarillas" y ha achacado la influencia de Koldo García a que, además de asesor de Ábalos, era "el protegido" del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Y sobre todo, era el heroico custodio de los avales de Pedro Sánchez, que le calificó como ejemplo para la militancia. ¿Ejemplo de qué, señor ministro? Algo huele a podrido en las bases fundacionales del sanchismo", ha proclamado. El ministro de Política Territorial ha respondido relatando cómo había que actuar en aquellos días de emergencia sanitaria, explicando que todas las ofertas que llegaban de posibles adjudicatarias se pasaban "a los funcionarios, que eran los que terminaban decidiendo con quién se contrataba y con quién no", y avisando al PP de que se equivoca por no poner el foco en quienes se "lucraron" en plena pandemia. "Lo importante es de qué lado está el PP", ha agregado, apuntando que si los de Núñez Feijóo no apoyan que la comisión de investigación que el PSOE ha planteado en el Congreso parecerá que están "ocultando algo". "¿Qué miedo tienen? ¿Qué temen algunos de los presidentes autonómicos de entonces?", ha inquirido. Después el candidato del PP a la Lehendakaritza, Javier de Andrés, ha aprovechado su turno para defender que donde se debe investigar este asunto es en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, porque, ha dicho "allí no hay gente implicada". Además, ha destacado que "casualmente" Pedro Sánchez, promoviera tanto a Torres como a la expresidenta de Baleares Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso.