PP Madrid asegura que el 'caso Koldo' es "el caso PSOE" porque "no se entiende el Gobierno de Sánchez sin sus primarias"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este martes que el llamado 'caso Koldo' es, en realidad, "el caso PSOE" porque "no se entiende el Gobierno de Pedro Sánchez sin el proceso de primarias socialistas y estas no se entienden sin Cerdán, Ábalos y Koldo". Serrano ha presentado esta mañana a la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ána Dávila, protagonista de los Desayunos Madrid de Europa Press. Así, ha elogiado su currículum como psicóloga, como profesional con una década de experienca en personas con discapacidad y enfermedad mental, como política y como responsable en la Administración. El secretario del PP de Madrid ha contrapuesto su currículum e idoniedad en el cargo con el de algunos exministros de Pedro Sánchez como Alberto Garzón o como personas como el exasesor ministerial Koldo García, que "pasó de portero de prostíbulo a consejero de Renfe". "Se queda por encima de la media de los 23 ministros actuales de Pedro Sánchez", ha apostillado. Serrano ha elogiado a Dávila como "mujer comprometida, sacrificada, que se involucra en los temas, rodeada de un gran equipo". Una persona, ha continuada, marcada por la pandemia. "Soy testigo de su trabajo eficaz, vocacional, sin descanso, frente a la cacería, insidias y persecuciones de la izquierda política y mediática", ha indicado en referencia al asunto de la gestión de las residencias durante el inicio del Covid. El dirigente regional del PP ha aseverado que cuentan con 19 sentencias favorables y ha criticado a aquellos que "quieren cabalgar en los dolores de las familias para escribir alguna columna en algún libelo digital o rellenar un discurso parlamentario". "En estos momentos había una trama en el Ministerio de Transportes que se extendía a otros dos ministerios y dos comunidades gobernadas por el PSOE. Mientras Sánchez nos encerraba ilegalmente, su gobierno nos robaba impunemente. Un Gobierno débil, de chantaje y lleno de un corruptos", ha afirmado. Frente a ello, Alfono Serrano asegura que "brillan" algunos gobiernos regionales como el de Marid, donde destacan, a su juicio, consejeras como Ana Dávila, "que está demostrando que los Servicios Sociales pueden situarse en lo mejor". "Como secretario general estoy encantado y orgulloso de los consejero de Ayuso y me siento tranquilo con ella al frente", ha concluido.