Feijóo arremete contra el BNG: su moderación es "una gran mentira" y crece a costa de PSdeG, que baja "al abismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente este jueves contra el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y su candidata, Ana Pontón, asegurando que defiende el "mismo proyecto de siempre" y que su crecimiento se debe a la "bajada al abismo" del Partido Socialista, que se ha convertido en "muleta" de los nacionalistas gallegos. "Hay quien quiere creer que la subida del Bloque en los últimos años se debe a que se ha moderado y es una gran mentira nacionalista. La subida del Bloque en los últimos años se debe a la bajada al abismo del Partido Socialista", ha recalcado en un mitin ante unas 200 personas en Oleiros (A Coruña), junto al presidente del PP de la provincia y candidato a las elecciones del 18 de febrero, Diego Calvo, y el presidente del PP de Oleiros, Tuto Rosende. Dos días después del debate en la televisión gallega entre los candidatos a las elecciones del 18 de febrero, Feijóo ha centrado buena parte de sus críticas en el BNG que, según ha dicho, "tiene el mismo proyecto de siempre". Además, ha cargado contra su candidata, Ana Pontón, ironizando con que ahora se presenta como "la novedad". "Hombre, la novedad no es la señora que tiene más antigüedad como diputada en el Parlamento de Galicia", ha exclamado. Además, Feijóo ha acusado al PSOE de haber asumido el papel de ser "la muleta del Bloque Nacionalista Galego" y ha subrayado que es un partido que se está "despeñando". "Y Podemos-Sumar, son los apéndices en la constelación del nacionalismo y del sanchismo", ha enfatizado. "LO QUE SE JUEGA GALICIA ES FUNCIONAR O AVERIARSE" Feijóo ha indicado que lo que deciden el día 18 de febrero es "trascedental" porque Galicia "elige" entre "garantizar la convivencia, la cordialidad, el crecimiento económico y los servicios públicos" o "un camino hacia ninguna parte" centrado en "imitar lo que no funciona y a seguir un recetario económico y social que está produciendo graves problemas" en España. "La elección es así de simple y así de cruda y la vamos a elegir un día y esa elección va a tener un impacto durante cuatro años", ha avisado, para sacar pecho de la gestión económica del PP pero también en materia sanitaria y educativa. En este punto, Feijóo ha pedido elegir el modelo que "gestiona y que funciona", basado en la "estabilidad", "la moderación", el "sentidiño" y el "crecimiento económico". Además, ha presumido de que en Galicia se pagan menos impuestos mientras que con Pedro Sánchez España es el país "donde más se han incrementado los impuestos en los últimos cinco años de Europa". "Lo que se juega Galicia es funcionar o averiarse con el independentismo y nosotros queremos seguir funcionando y que esa avería, que es el independentismo no venga a truncar el crecimiento económico ni las libertades en nuestro país", ha proclamado. ANTES MANTIENE UN ENCUENTRO CON AGRICULTORES EN MAZARICOS Antes de este acto electoral ha mantenido un encuentro con agricultores y ganaderos en el municipio coruñés de Mazaricos, con los que ha charlado de la problemática del lobo, la ficalidad medioambiental y los costes de producción. El PP, que ha difundido una imagen de ese café con un grupo de agricultores, ha señalado que el líder del PP ha "escuchado y ha tomado notas de sus reivindicaciones" que, según los 'populares', el Gobierno de Pedro Sánchez "está ignorando". El PP ha enmarcado este encuentro en la campaña de proximidad que Feijóo está realizando en Galicia y que, a su juicio, "contrasta con los viajes en Falcon de un Sánchez que sigue evitando el contacto directo con los ciudadanos". Según los 'populares', Feijóo está haciendo especial hincapié en "la Galicia rural que tan bien conoce después de haber gobernado la comunidad durante 13 años" y reclama la acción de la política en favor de los agricultores y ganaderos españoles "frente a la postura del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha pedido hoy la intervención policial contra la gente del campo". Antes de este encuentro "improvisado" en Mazaricos, según el PP, el presidente de los 'populares' ha visitado Carballo, apoyando la producción local, y Muros, un municipio que "simboliza la unión frente a las divisiones que impulsa el Gobierno levantando muros entre ciudadanos", ha señalado el partido.