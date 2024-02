Albares solicita a la UE mantener la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha solicitado a la Unión Europea que mantenga la relación y financiación de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, a la que considera "indispensable" por su ayuda a la población local y para conseguir "la estabilidad en Oriente Medio". En concreto, Albares ha hecho esta petición al comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, con el que ha mantenido un encuentro en el marco de la reunión informal de ministros de Exteriores de los Veintisiete. No obstante, el ministro español ha apuntado que el Gobierno sigue "con el máximo interés" los resultados de la investigación interna abierta por Naciones Unidas para esclarecer la posible implicación de trabajadores de la UNRWA en los atentados de Hamás del 7 de octubre. Sobre la situación en la Franja de Gaza, Albares ha reclamado "un alto el fuego permanente e inmediato", ya que "esta espiral de violencia tiene que terminar". "Una vez que las armas callen", ha agregado, sería momento de celebrar una conferencia de paz para poder avanzar hacia la creación de un Estado palestino, ya que "será lo que traiga definitivamente la paz y la seguridad" a la zona. Además, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, también ha aludido en este ámbito a la situación en el mar Rojo, defendiendo la misión que intentan ahora concretar los países de la UE y que confía en desplegar a finales de mes --"no podemos dejar que sean otros los que resuelvan el problema"--. En cuanto a los ataques lanzados el viernes por Estados Unidos en Irak y Siria, Albares ha incidido en declaraciones a los medios en que los bombardeos de las últimas horas son "la respuesta" a una serie de "ataques terroristas" que España condena "firmemente". Por su parte, Borrell ha afirmado que Siria que "todo el mundo" debería evitar que la situación "explote" en Oriente Próximo, advirtiendo de los diferentes focos de tensión surgidos en los últimos meses. RELACIONES CON ÁFRICA El encuentro europeo incluye también entre los puntos a debatir la posición de la UE en relación a África. Así, Borrell ha llamado a "repensar" políticas y a "comprender que la estabilidad de África es parte de nuestra seguridad", y "no sólo" por lo que pueda ocurrir en el Sahel. Además, Albares ha subrayado que el Sahel es "una zona prioritaria" para España, por lo que espera que la UE siga manteniendo "una presencia importante" en esta zona, apoyando a "países democráticos" y a bloques como la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO). Sobre Ucrania, otro de los puntos del encuentro, el exministro español ha considerado una "muy buena noticia" el acuerdo para proporcionar 50.000 millones de euros a Ucrania que sellaron esta misma semana los jefes de Estado y de Gobierno, pero ha advertido de que se trata de una asistencia civil y queda aún por concretar la militar.