Montero afirma que es el PSOE y no Sumar quien tiene "la responsabilidad" de liderar la negociación con Junts

La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este martes que corresponde a los socialistas "la responsabilidad" de contactar con los diferentes grupos, incluido Junts, para recabar apoyos de cara a una investidura de Pedro Sánchez, después de que Sumar encargara al dirigente de En Comú Podem Jaume Asens las conversaciones con el partido independentista. Montero ha asegurado que "quien está hablando y tiene la responsabilidad de articular una mayoría es el principal partido del bloque progresista", el PSOE. "Seremos nosotros los encargados de poder contactar con los diferentes grupos políticos y hacer todas las gestiones", ha sostenido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. La 'número dos' del PSOE ha esgrimido que le toca a Ferraz liderar las conversaciones porque en las generales consiguieron más votos y escaños que en 2019, además del "entrenamiento" que han tenido durante la última legislatura para conseguir apoyos con los que sacar adelante medidas. LA CONSTITUCIÓN COMO LÍMITE En cuanto a que Junts demande un referéndum y la amnistía, Montero ha insistido en que para el PSOE el "límite" en cualquier negociación es el "marco constitucional", aunque ha dicho que ve lógico que los partidos independentistas pongan sobre la mesa su ideario. Montero, que ha apuntado que el PSOE está en "las antípodas" de las pretensiones de Junts, ha abogado por dar más importancia a lograr avances y derechos, pues ya avisa de que "cuestiones que están fuera del marco constitucional quedan evidentemente descartadas". PRIMERO EL CONGRESO, LUEGO LA INVESTIDURA Por otra parte, ha insistido en que antes de negociar una investidura, "lo primero" es la constitución de la Mesa del Congreso, el próximo 17 de agosto, que el PSOE "por supuesto" aspira a presidir. La ministra socialista ha confirmado contactos para conseguir este objetivo, pero no ha desvelado con quién, ni si ella forma parte del equipo negociador del PSOE junto al titular de Presidencia, Félix Bolaños, ya que prefiere que se desarrolle con "discreción". "Hay que hablar con el resto de grupos parlamentarios" para "trasladarles la mejor manera de articular esa respuesta que los ciudadanos dieron ante la ofensiva que suponía un gobierno con la ultraderecha", de PP y Vox. Montero ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hiciera pública la carta que envió a Sánchez para reunirse esta semana. A su juicio, lo hizo con el fin de "ocultar" la "reunión secreta" que había tenido con el presidente de Vox, Santiago Abascal. "Esa carta que dirige Feijóo aparenta más un postureo que realmente una voluntad de diálogo, puesto que oculta, o por lo menos no cuenta, que estaba habiendo contactos, conversaciones, en otros entornos que hacen absolutamente incompatibles cualquier acuerdo o propuesta conjunta" con el PSOE, ha indicado. EL PSOE HABLARÁ CON "TODOS" La ministra ha expresado que Feijóo cometió muchos errores durante la campaña de las elecciones generales dentro de una estrategia de "mentiras" y le ha exigido explicaciones por su "relación de amistad" con el narcotraficante Marcial Dorado. Preguntada entonces si descarta un encuentro entre Sánchez y Feijóo, la dirigente socialista ha precisado que el PSOE "siempre" está dispuesto a hablar con "todos", pero ha pedido a los 'populares' que reflexionen sobre el resultado de las urnas, que dejaron claro, en su opinión, que la mayoría de españoles prefiere un gobierno que no sea de PP y Vox. Montero además ha reiterado que la reforma del sistema de financiación autonómica es urgente y obligatoria, a la par que ha apostado por alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas, a las que ha emplazado a dejar posiciones de máximos, que incluya "también" al PP.