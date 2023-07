El Circuito de Jerez denuncia la venta de entradas falsas para el GP de España

Jerez de la Frontera, 24 jul (EFE).- El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha denunciado a través de un comunicado que ha tenido conocimiento de la existencia de "varias plataformas en línea" que están vendiendo entradas falsas para el próximo Gran Premio de España de Motociclismo, que tendrá lugar en estas instalaciones en la temporada venidera del Campeonato del Mundo de MotoGP.

El Circuito de Jerez alertó de que estas localidades "no permitirán" el acceso al evento deportivo, que aún no tiene fecha al no haber sido dado a conocer aún el calendario de MotoGP para la temporada 2024.

El trazado andaluz expresó su "más profundo pesar" a las posibles "victimas de esta estafa" y, añadió el comunicado, sus responsables trabajan "conjuntamente" con las autoridades para "investigar" y "frenar" este fraude.

El Circuito de Jerez recordó que las entradas oficiales no están aún a la venta y recomendó "encarecidamente" a los aficionados que "solo compren" localidades a través de los canales oficiales designados, para evitar "ser víctimas" de una estafa.

Esta instalación deportiva, que acoge el Gran Premio de España de Motociclismo desde hace 36 años de manera ininterrumpida, insistió en que "tan pronto" como haya sido fijada una fecha oficial para el GP 2024, "se anunciará" a través de sus plataformas oficiales, "al igual que la venta de entradas", precisó el comunicado. EFE

