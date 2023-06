Las Nancys Rubias versionan en su nuevo disco a Loquillo o Blondie, artistas que "admiran"

Silvia García Herráez

Madrid, 30 jun. Después de cinco años sin publicar un disco, el grupo musical español Las Nancys Rubias, liderado por Mario Vaquerizo, saca este viernes un "Orquesta Nancys", un trabajo donde versionan canciones de Loquillo, Raffaella Carrà o Blondie y con el que hacen un homenaje a las verbenas.

Según ha contado a EFE Vaquerizo este disco está compuesto por versiones de distintos artistas que han "influido" en la vida de las Nancys Rubias.

"Como no hemos parado de actuar y no teníamos canciones nuevas, y no nos gusta engañar a la gente, decidimos grabar las canciones que cantábamos en los conciertos de todas aquellas personas que admiramos, y también aquellas con la que la gente se lo pasa bien, porque este disco no está hecho para los fans, sino para todo el público", cuenta.

Y así es como surgió "Orquesta Nancys" (Warner Music), el sexto álbum del cuarteto formado por Vaquerizo, Marta Vaquerizo, Miguel Balanzategui y Juan Pedro; un trabajo compuesto de 13 versiones que son un desfile de temas, artistas y géneros muy variados que van desde Blondie hasta Raffaella Carrà, pasando por The Damned, Luis Miguel y Los Romeos, Loquillo, Ana Torroja o Paulina Rubio, entre otros.

"Teníamos como 20 canciones para el disco, pero al final nos tuvimos que quedar solo con estas 13, primero por no hacer uno muy largo, y luego también por tema de derechos, porque cuando vas a hacer un disco de versiones tienes que pedir permiso y algunas no te dejan, así que, nosotros, aunque no las incluyamos en el disco, pues luego las seguiremos cantando en directo", dice entre risas.

Según ha añadido Vaquerizo, el trabajo de versionar es algo que les gusta ya que son "un grupo muy ecléctico" abierto "a todo tipo de propuestas musicales": "tanto de épocas pasadas como actuales, eso sí, tenemos que estar de acuerdo los cuatro amigos en que nos guste", matiza.

En esta línea, el cantante confiesa que no le importaría hacer una versión de la canción de Aitana con Zoilo ("Mon Amour") o Ana Mena y Abraham Mateo ("Quiero decirte") porque son artistas a las que admira y a las que ve con "gran potencial".

Además, con este disco, Vaquerizo dice que su grupo quiere reivindicar el papel que hacen las orquestas en las verbenas de las ciudades y de los pueblos de España, porque "lo hacen muy, pero que muy bien, y son muy divertidas".

El próximo año se cumplirán 20 años desde que las Nancys Rubias pisaran un escenario por primera vez, y tan solo han parado un año de actuar, en 2008, cuando falleció su amiga y exintegrante del grupo Susie Pop.

Asimismo, el cantante define su formación como el "grupo más marciano del pop español" porque sus canciones jamás han sonado en la radio, pero les han permitido "divertirse, trabajar de lo que le gusta y ser felices".

"Somos un grupo -añade- que está instalado en el 'mainstream', porque lo mismo vamos a festivales importantes como a fiestas de pueblos, y eso nos encanta. Este año pensaba que no íbamos a girar tanto porque el pasado año hicimos 43 conciertos, y pensé: ‘Ya estarán aburridos de nosotros, no queda ciudad por pisar’, y todo lo contrario, ya tenemos cerradas 37 actuaciones".

De esta manera, el grupo pasará por algunos festivales como el Icónica de Sevilla este sábado, el Atlantic Pride de A Coruña (7 julio), Festival Jadins de Terramar en Sitges (Barcelona, 8 agosto), el Concert Music Festival en Chiclana de la Frontera (Cádiz, 11 agosto) o Sal de Música Festival en San Pedro del Pinatar (Murcia, 14 agosto), entre otros. EFE sgh/pmv/lml

