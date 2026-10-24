Feijóo sobre los disturbios en Barcelona: "España necesita un cambio"

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Madrid, 24 oct (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a los disturbios ocurridos este sábado por la noche en Barcelona apelando a la convivencia y a la necesidad de "un cambio" en España.

"En democracia, las diferencias se defienden con argumentos, nunca con violencia ni construyendo muros. La convivencia exige responsabilidad y no alimentar a quienes la ponen en riesgo", ha publicado Feijóo en la red social X.

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Y ha concluido: "España necesita un cambio que nazca en las urnas, con libertad y respeto".

Los Mossos d'Esquadra han detenido a varios manifestantes en los disturbios desatados tras una concentración de jóvenes en la plaza de Cataluña de Barcelona que ha derivado en saqueos de comercios, quema de mobiliario urbano y vehículos, y enfrentamientos con la policía, lo que ha causado personas heridas.

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La protesta, que ha circulado por redes animada por el lema "Institut Indignats" -traducción del movimiento "Lyceés Indignés" que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia-, ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro. EFE