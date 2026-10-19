Vox lleva de 'número 2' por Madrid a Montserrat Lluis, la encargada de negociar los pactos autonómicos con el PP

27/10/2023 La vicesecretaria de Acción de Gobiernos de VOX, Montserrat Lluis (d) y el secretario general del Grupo Parlamentario VOX, José María Figaredo (2d) participan en el foro económico 'Ok líderes', en el Hotel The Westin Palace, a 27 de octubre de 2023, en Madrid (España). Las jornadas han sido organizadas por 'Okdiario' bajo el título: 'Los desafíos de la economía española en un entorno de incertidumbre global'. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, lleva como 'número' dos por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre a la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís, que negoció los pactos autonómicos con el PP, según confirman fuentes de Vox a Europa Press.

Como 'número tres' por la lista de Madrid figura el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, avanzan las citadas fuentes.

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox se ha reunido este lunes para aprobar las candidaturas a las elecciones generales. Está prevista una declaración institucional de Abascal.