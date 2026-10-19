Vox lleva de 'número 2' por Madrid a Montserrat Lluis, la encargada de negociar los pactos autonómicos con el PP

El líder de Vox, Santiago Abascal, lleva como 'número' dos por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre a la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís, que negoció los pactos autonómicos con el PP, según confirman fuentes de Vox a Europa Press.
Como 'número tres' por la lista de Madrid figura el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, avanzan las citadas fuentes.
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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox se ha reunido este lunes para aprobar las candidaturas a las elecciones generales. Está prevista una declaración institucional de Abascal.
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