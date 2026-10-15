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Una mujer albanesa de 117 años podría arrebatarle el récord Guinness a la más longeva del mundo: su familia ya ha presentado los papeles para certificar su título

Qamile Marra nació el 19 de agosto de 1909, 48 horas antes que la británica que ostenta el récord actual

Qamile Marra, de 117 años, sujeta una fotografía de su juventud. (Adnan Beci/AFP)
Qamile Marra, de 117 años, sujeta una fotografía de su juventud. (Adnan Beci/AFP)
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El título de la mujer más longeva del planeta podría cambiar de manos muy pronto. Mientras la británica Ethel Caterham celebraba hace un par de meses haber cumplido los 117 años con el reconocimiento oficial del Libro Guinness de los Récords, una anciana en Albania acaba de presentar toda su documentación para arrebatarle el puesto por tan solo 48 horas de diferencia.

Se trata de Qamile Marra, residente en la pequeña localidad de Ferras (Albania), a unos 100 kilómetros al sur de la capital. Nació el 19 de agosto de 1909, exactamente dos días antes que la actual poseedora británica del récord, nacida el 21 de agosto del mismo año. Sus familiares ya han iniciado los trámites con la organización para validar sus certificados de nacimiento e identidad y reclamar el reconocimiento internacional.

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“La vida es bella, como el monte Tomorr en flor”, declaró esta mujer de 117 años a la agencia AFP con una sonrisa desde el patio de su casa. Nacida bajo el dominio del Imperio Otomano, cumplió los 36 apenas dos semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial y logró sobrevivir a la estricta dictadura comunista que aisló a Albania durante décadas. Pese a haber atravesado más de un siglo de transformaciones históricas, mantiene una filosofía serena: “Vives lo que Dios ha decretado”, afirmó.

Qamile Marra, de 117 años, junto a su hijo Hysen Marra, de 80. (Adnan Beci/AFP)
Qamile Marra, de 117 años, junto a su hijo Hysen Marra, de 80. (Adnan Beci/AFP)

Una pensión multiplicada por diez

Probar la edad exacta de personas supercentenarias suele ser complejo. En muchas regiones del mundo, la falta de registros históricos antiguos o los fallos administrativos alimentan las sospechas de fraude. Sin embargo, en el caso de Marra existen varios documentos oficiales: una partida de nacimiento expedida en 1945, un pasaporte de 1978 y un documento nacional de identidad reciente. Todos coinciden exactamente en la misma fecha.

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Su asombrosa longevidad llegó a desconcertar a la propia administración de su país, que le congeló la pensión cuando cumplió un siglo de vida. “No creían que mi madre estuviera viva”, relató su hijo Hysen, de 80 años, quien tuvo que declarar para reactivar el pago. Para compensar aquel error y homenajear su edad, el Consejo de Ministros de Albania, a propuesta directa del primer ministro Edi Rama, aprobó este mismo mes otorgarle un complemento especial que multiplica por diez la pensión social a esta mujer que ha dedicado toda su vida a la agricultura.

Qamile Marra muestra su documento de identidad. (Adnan Beci/AFP)
Qamile Marra muestra su documento de identidad. (Adnan Beci/AFP)

En cuanto a su día a día, Marra mantiene una rutina activa en su aldea: madruga para barrer el patio, cuida sus flores y pasea entre los frutales de su huerto guardando hojas de albahaca en los bolsillos para disfrutar de su aroma. Su hijo asegura además que la anciana goza de una salud impecable: “Nunca ha tomado medicamentos” ni ha acudido jamás a la consulta de un médico.

Viuda desde hace 36 años tras un matrimonio concertado pero muy feliz del que nacieron siete hijos —“si no, ¿cómo habría tenido siete hijos con él?“, bromeó—, la anciana contempla hoy con orgullo a cinco generaciones de descendientes. “Cuando veo gente entrando y saliendo de la casa, me siento muy feliz”, concluyó emocionada tras recordar que aún conserva un retrato de su juventud luciendo su clásico pañuelo blanco cuando tan solo tenía 18 años.

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