España

Angie Calero, biógrafa de Leonor, reflexiona sobre el papel destacado de la princesa el 12 de octubre: “En cada una de las academias ha tejido relaciones muy leales”

“El día de mañana será muy importante que la respeten, que la consideren uno de ellos, porque así lo es”, comenta a ‘Infobae’ la autora de ‘Leonor de Borbón: Una reina para el futuro’

La Princesa Leonor junto a sus compañeros de la Escuela Naval de Marín, Pontevedra. Imagen de Archivo (Casa de S.M. el Rey)
La Princesa Leonor junto a sus compañeros de la Escuela Naval de Marín, Pontevedra. (Imagen de Archivo/Casa de S.M. el Rey)
Guardar

La princesa Leonor volverá a ser el centro de las miradas este lunes 12 de octubre, al ocupar de nuevo uno de los lugares más destacados en el desfile militar celebrado en Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Junto a su padre, el rey Felipe VI, la heredera al trono participará en una de las citas más relevantes del calendario institucional, en un momento especialmente significativo: ha completado su formación militar y se prepara para asumir, en el futuro, la jefatura de las Fuerzas Armadas.

Aunque todavía está por conocer qué uniforme lucirá durante el acto, su presencia permitirá poner el foco en una etapa que ha marcado profundamente su preparación como futura reina. Para conocer mejor cómo ha afrontado estos años, Angie Calero, autora de Leonor de Borbón: Una reina para el futuro, analiza algunos de los aspectos más reveladores de su paso por las academias militares, desde su capacidad para integrarse hasta la presión derivada de su exposición pública.

PUBLICIDAD

MADRID, 12/10/2023.- La princesa Leonor (2i), junto a los reyes Felipe VI (d) y Letizia (2d), saluda a sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza, este jueves, durante la recepción oficial después del desfile del Día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real en Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
La princesa Leonor, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, saluda a sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza, el 12 de octubre de 2023. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Uno de los detalles que más destacan quienes han acompañado a Leonor durante su formación es su capacidad para adaptarse a cada una de las academias, a pesar de ser muy diferentes entre ellas. “Los tres directores de las tres academias coinciden en eso. Coinciden en que ha tenido una capacidad increíble para adaptarse a cualquier entorno”, afirma Calero. Una característica que considera especialmente valiosa para alguien que algún día asumirá la jefatura del Estado.

La integración de la heredera no se habría limitado a cumplir con las exigencias académicas y militares. Según explica la periodista, también ha conseguido establecer relaciones personales con sus compañeros. “En cada una de las academias ha tejido relaciones muy leales”, señala.

PUBLICIDAD

La princesa Leonor, muy integrada con sus compañeros, continúa con sus entrenamientos. (Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor, muy integrada con sus compañeros, continúa con sus entrenamientos. (Casa de S.M. el Rey)

De hecho, estas amistades pueden tener relevancia más allá de su etapa de formación. “Eso genera lealtades y eso es muy importante en el Ejército”, apunta Calero, que destaca que sus compañeros la consideran una más. “El día de mañana será muy importante que la respeten, que la consideren uno de ellos, porque así lo es”, añade. La autora también subraya que Leonor ha construido “amistades muy reales y muy de verdad”, una dimensión personal que completa su preparación institucional.

Las fotografías que marcaron su etapa militar

La formación de la princesa también ha estado acompañada por episodios que han reabierto el debate sobre los límites de su privacidad. Uno de ellos fue la publicación de unas fotografías suyas en bikini durante una de las paradas a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. A raíz de ese episodio, y de la denuncia de la toma de unas imágenes de la heredera junto a su guardaespaldas en un centro comercial en Chile, se pudo observar un cambio de actitud en las salidas de la hija de Felipe VI.

La princesa Leonor junto a sus compañeros guardiamarinas a su llegada a Ferrol. (EFE/Kiko Delgado)
La princesa Leonor junto a sus compañeros guardiamarinas a su llegada a Ferrol. (EFE/Kiko Delgado)

“En Zaragoza y Marín hay muchas maniobras y trabajo en equipo, mientras que en la Academia General del Aire es una etapa en la que todo pasa por ti y es más solitario. Eso requirió un esfuerzo importante por su parte para concentrarse mucho y saber que realmente estaba más sola”, comienza explicando la periodista. “Después de toda la exposición que tuvo en Elcano, no solo por las fotografías en bikini, sino también porque en cada escala tenía un montón de actos y fotos, llegó a saturarse. Por ello, en Murcia necesitó un poco de calma”, indica.

Según Calero, la princesa aprovechó al máximo aquella etapa: pilotó aviones, realizó la suelta, se lanzó en paracaídas y participó en un exigente curso de primeros auxilios. “Hizo un montón de cosas. Hizo más cosas de las que estaban programadas para ella ese año”, revela. Su interés por aprender y experimentar nuevas actividades fue, en su opinión, una de las claves de su paso por San Javier: “Eso hizo también que ella se entusiasmara mucho allí, quiso exprimirlo al máximo y no quería estar pendiente de fotografías y de cosas institucionales”.

La princesa Leonor hace sus primeras maniobras en el mar en una lancha de instrucción.

Sofía, una trayectoria distinta a la de su hermana

La formación militar de Leonor también plantea una comparación inevitable con la infanta Sofía, que no está llamada a asumir la jefatura de las Fuerzas Armadas y que, de hecho, comenzó el año pasado sus estudios universitarios, incluso antes que su hermana. Para Calero, la diferencia fundamental reside en que la heredera debía completar esta preparación como parte de sus obligaciones institucionales, mientras que la hija pequeña de los reyes dispone de mayor libertad para elegir su camino académico y profesional.

La Princesa Leonor junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. (Ejército del aire y del Espacio)
La Princesa Leonor junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio. (Ejército del aire y del Espacio)

“Tal vez habría que preguntarse si realmente Leonor lo habría hecho si no hubiera sido obligatorio”, reflexiona la periodista. “La princesa tiene esa facilidad de que le pongan cosas encima y todo le venga bien y diga que sí. Está muy abierta a experimentar cosas nuevas y disfrutarlas, y tiene un carácter muy agradecido”, admite Calero, y puntualiza que no se trata de que Sofía no sea igual que su hermana, pero que “ella no está obligada a hacerlo”.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza este 12 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Pronóstico del clima en Zaragoza este 12 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Pronóstico del clima en Valencia este 12 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Pronóstico del clima en Valencia este 12 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Clima en Sevilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este lunes 12 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Sevilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este lunes 12 de octubre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga este 12 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga este 12 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 12 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 12 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”