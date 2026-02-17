España

Ramón García y Patricia Cerezo protagonizan un afectuoso reencuentro en los Premios Iris: “Siempre buena relación y buen feeling”

El exmatrimonio compartió 24 años de su vida y tienen dos hijas en común

Guardar
Ramón García y Patricia Cerezo
Ramón García y Patricia Cerezo en los Premios Iris 2026, a 16 de febrero de 2026 en Madrid (España). (Europa Press).

La alfombra roja de los Premios Iris 2026 dejó una imagen bastante inesperada para muchos y que, sin embargo, confirmó lo que ambos llevan tiempo defendiendo: la cordialidad después del divorcio es posible. Patricia Cerezo y Ramón García coincidieron en la gala y protagonizaron un saludo natural, distendido y sin incómodos silencios.

Cerezo atraviesa un momento especialmente ilusionante. Inmersa en los preparativos de su boda con Kiko Gámez, la comunicadora se mostró sonriente y relajada ante las cámaras. Al ser preguntada por su relación con su exmarido, fue clara: mantienen “siempre buena relación y buen feeling”. No lo planteó como algo excepcional, sino como una consecuencia lógica cuando hay hijos en común.

Natalia y Verónica, las dos hijas que comparten, han sido el eje sobre el que ambos han construido esta nueva etapa. “Es lo más inteligente y es lo más normal. No entiendo yo las partes que no se entienden, es lo más fácil”, explicó Patricia a Europa Press, convencida de que la armonía es la mejor decisión cuando hay familia de por medio.

Sus palabras se reflejaron en los hechos. Durante la gala intercambiaron unas frases, se felicitaron por sus respectivas nominaciones y se despidieron con un apretón de manos antes de continuar la velada por separado. Sin teatralidad, sin posados forzados. Simplemente dos profesionales que comparten pasado y responsabilidad familiar.

Mientras tanto, Patricia vive con entusiasmo la cuenta atrás hacia su boda. La presentadora adelantó que el más que una ceremonia será un día de celebración. “Va a ser una fiesta, realmente, pero bueno, una celebración bonita, con ceremonia. Una reunión de amigos, de gente que queremos y con la que queremos compartir ese día”, detalló. Sobre el vestido, prefirió mantener el misterio, aunque confirmó que ya cuenta con un boceto del diseño. “Yo soy muy de looks y sí, lo tengo, ya me han hecho un boceto”, comentó, aclarando que aún no ha comenzado las pruebas.

Ramón nos habla sobre los valores del programa y su estrecha relación con el mismo, que pese a arrebatarle las vacaciones de verano, para él es tan divertido que todo lo compensa.

Ramón García se mete en polémica

La noche de los Iris coincidió además con un momento mediático intenso para Ramón García. El presentador ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras su intervención en la gala de presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2026 en la plaza de Plaza de Toros de Las Ventas. Allí, como maestro de ceremonias junto a la periodista Gemma Camacho, defendió con firmeza la tauromaquia y animó a las familias a acercar a los más jóvenes a los toros.

“Quiero pedir que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros… porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Ninguna otra cosa en la vida”, afirmó. En otra frase que generó titulares, añadió: “Lleven a los niños a los toros, les va a hacer mejores personas”.

Sus declaraciones no tardaron en provocar reacciones. Desde el partido animalista PACMA, su portavoz Asier Esparza respondió con dureza en redes sociales, cuestionando el mensaje del comunicador y calificándolo de “manipulación emocional”. El debate volvió así a dividir a la opinión pública entre defensores y detractores de la llamada fiesta nacional.

No es la primera vez que García se posiciona de forma contundente. Ya en 2024 criticó la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura. En aquella ocasión pidió “menos prohibir y más ayudar a la ciudadanía”, defendiendo el papel solidario que, a su juicio, desempeña el sector taurino.

Temas Relacionados

Ramón GarcíaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Dónde va a nevar esta semana? La Aemet prevé nieve en cotas bajas y lluvia antes de un repunte de las temperaturas que alcanzarán los 25ºC

El termómetro superará los 12 grados en buena parte del interior y rondará los 20 grados en el Cantábrico, aunque las temperaturas más altas se esperan en el Mediterráneo

¿Dónde va a nevar esta

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, viaja en el primer tren Madrid-Sevilla desde junto a parte de su equipo directivo: la empresa ofrece otros 6 viajes de ida y 7 de vuelta; Renfe, seis de ida y seis de vuelta; y Ouigo tres en cada sentido

Ya circulan los primeros AVE

Los pacientes de cáncer de páncreas reaccionan al estudio de Barbacid: “Hay una necesidad urgente de respuestas”

‘Infobae’ contacta con la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan) de España para descubrir cómo han recibido los afectados por la enfermedad el descubrimiento del CNIO

Los pacientes de cáncer de

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apunta que estas plataformas atentan contra la salud mental, la dignidad y los derechos “de nuestros hijos e hijas”

El Gobierno pedirá a la

Cañita Brava, entre la enfermedad y la escasez: “Tengo cáncer de intestino y cobro una pensión de 450 euros”

El humorista gallego fue uno de los cómicos y actores más prolíficos de los años 90, pero ahora está pasando por una situación límite

Cañita Brava, entre la enfermedad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027