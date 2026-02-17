Ramón García y Patricia Cerezo protagonizan un afectuoso reencuentro en los Premios Iris: “Siempre buena relación y buen feeling”

Ramón García y Patricia Cerezo en los Premios Iris 2026, a 16 de febrero de 2026 en Madrid (España). (Europa Press).

La alfombra roja de los Premios Iris 2026 dejó una imagen bastante inesperada para muchos y que, sin embargo, confirmó lo que ambos llevan tiempo defendiendo: la cordialidad después del divorcio es posible. Patricia Cerezo y Ramón García coincidieron en la gala y protagonizaron un saludo natural, distendido y sin incómodos silencios.

Cerezo atraviesa un momento especialmente ilusionante. Inmersa en los preparativos de su boda con Kiko Gámez, la comunicadora se mostró sonriente y relajada ante las cámaras. Al ser preguntada por su relación con su exmarido, fue clara: mantienen “siempre buena relación y buen feeling”. No lo planteó como algo excepcional, sino como una consecuencia lógica cuando hay hijos en común.

Natalia y Verónica, las dos hijas que comparten, han sido el eje sobre el que ambos han construido esta nueva etapa. “Es lo más inteligente y es lo más normal. No entiendo yo las partes que no se entienden, es lo más fácil”, explicó Patricia a Europa Press, convencida de que la armonía es la mejor decisión cuando hay familia de por medio.

Sus palabras se reflejaron en los hechos. Durante la gala intercambiaron unas frases, se felicitaron por sus respectivas nominaciones y se despidieron con un apretón de manos antes de continuar la velada por separado. Sin teatralidad, sin posados forzados. Simplemente dos profesionales que comparten pasado y responsabilidad familiar.

Mientras tanto, Patricia vive con entusiasmo la cuenta atrás hacia su boda. La presentadora adelantó que el más que una ceremonia será un día de celebración. “Va a ser una fiesta, realmente, pero bueno, una celebración bonita, con ceremonia. Una reunión de amigos, de gente que queremos y con la que queremos compartir ese día”, detalló. Sobre el vestido, prefirió mantener el misterio, aunque confirmó que ya cuenta con un boceto del diseño. “Yo soy muy de looks y sí, lo tengo, ya me han hecho un boceto”, comentó, aclarando que aún no ha comenzado las pruebas.

Ramón nos habla sobre los valores del programa y su estrecha relación con el mismo, que pese a arrebatarle las vacaciones de verano, para él es tan divertido que todo lo compensa.

Ramón García se mete en polémica

La noche de los Iris coincidió además con un momento mediático intenso para Ramón García. El presentador ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras su intervención en la gala de presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2026 en la plaza de Plaza de Toros de Las Ventas. Allí, como maestro de ceremonias junto a la periodista Gemma Camacho, defendió con firmeza la tauromaquia y animó a las familias a acercar a los más jóvenes a los toros.

“Quiero pedir que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros… porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Ninguna otra cosa en la vida”, afirmó. En otra frase que generó titulares, añadió: “Lleven a los niños a los toros, les va a hacer mejores personas”.

Sus declaraciones no tardaron en provocar reacciones. Desde el partido animalista PACMA, su portavoz Asier Esparza respondió con dureza en redes sociales, cuestionando el mensaje del comunicador y calificándolo de “manipulación emocional”. El debate volvió así a dividir a la opinión pública entre defensores y detractores de la llamada fiesta nacional.

No es la primera vez que García se posiciona de forma contundente. Ya en 2024 criticó la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura. En aquella ocasión pidió “menos prohibir y más ayudar a la ciudadanía”, defendiendo el papel solidario que, a su juicio, desempeña el sector taurino.