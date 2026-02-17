Marcos, estudiante de veterinaria: “Esto es lo que significa que tu perro bostece, no siempre es aburrimiento”

Marcos, estudiante de veterinaria, habla sobre las señales de las mascotas. (TikTok @marcosconecta.oficial)

Para Marcos (@marcosconecta.oficial), estudiante de veterinaria, comprender el verdadero significado de los gestos de los perros es parte esencial de la formación profesional. El enfoque que comparte a través de TikTok se centra en el bienestar animal y el entendimiento mutuo entre humanos y mascotas, dos pilares clave para mejorar la convivencia diaria. Desde su experiencia, la observación detallada del comportamiento canino va “mucho más allá de lo que la mayoría suele pensar”.

Uno de los gestos más frecuentes y malinterpretados en los perros es el bostezo. Tradicionalmente, muchos dueños asumen que este acto implica cansancio, aburrimiento o simple rutina. Marcos insiste en que esta interpretación puede ser errónea y, de hecho, oculta un mensaje mucho más complejo. “Si tu perro bosteza frecuentemente, no es que tenga sueño o esté aburrido, es que te está diciendo que está agobiado”, afirma, abriendo la puerta a una visión distinta de la comunicación animal.

El conocimiento que comparte Marcos no proviene solo de la teoría, sino de la observación y el contacto directo con perros en distintas situaciones. Su objetivo es enseñar a las personas a identificar patrones de estrés y evitar malos entendidos que puedan afectar la relación con sus mascotas y a la salud del perro. Así, invita a replantear lo que se suele pensar sobre el bostezo canino y a prestar atención a otros detalles del comportamiento que muchas veces pasan inadvertidos.

¿Qué significa realmente que tu perro bostece?

El bostezo en los perros es mucho más que una simple señal de cansancio o aburrimiento. Marcos explica que se trata de una de las muchas “señales para atraer la calma” de los perros. Lo hacen cuando quieren evitar el conflicto y rebajar la tensión en su entorno hacen este gesto para tratar de relajarse, según el experto.

El experto explica que hay detrás del bostezo de tu perro (Pixabay)

Estas señales, que pueden ser entre veinticinco y veintiocho diferentes, forman parte de un sofisticado lenguaje corporal diseñado para comunicar emociones y necesidades inmediatas. “Cuando un perro bosteza en presencia de una persona o de otro perro, está enviando un mensaje claro: necesita disminuir la tensión de la situación. El objetivo es evitar que la situación escale hacia el conflicto”, asegura el estudiante.

Cómo actuar ante las señales de tu mascota

“Si no le haces caso, puede ser que lo siguiente que te lleves es un bocado”, señala. Ignorar el lenguaje corporal del perro puede tener consecuencias indeseadas. Si un perro bosteza repetidas veces y, además, desvía la mirada, está emitiendo señales claras de que se siente sobrepasado, necesita espacio y debes actuar.

El desconocimiento o la falta de atención a estas señales puede llevar a situaciones de conflicto inesperado. Muchas personas se sorprenden cuando un perro, aparentemente tranquilo, reacciona de forma brusca. El futuro veterinario subraya que estas reacciones no son repentinas ni inexplicables: “son el resultado de una acumulación de señales ignoradas”. Por eso, la observación y el respeto al espacio del perro son fundamentales para evitar incidentes y fortalecer el vínculo.

En la vida diaria, dar al perro el espacio que necesita cuando bosteza y desvía la mirada es una medida sencilla y eficaz para prevenir problemas. Comprender que el bostezo puede ser un llamado de atención sobre el estado emocional del perro permite actuar a tiempo. Así, el entendimiento de estas señales se convierte en una herramienta clave para una convivencia armónica y segura.