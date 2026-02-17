España

Marcos, estudiante de veterinaria: “Esto es lo que significa que tu perro bostece, no siempre es aburrimiento”

Las mascotas dan una serie de señales para comunicar necesidades y emociones inmediatas

Guardar
Marcos, estudiante de veterinaria, habla
Marcos, estudiante de veterinaria, habla sobre las señales de las mascotas. (TikTok @marcosconecta.oficial)

Para Marcos (@marcosconecta.oficial), estudiante de veterinaria, comprender el verdadero significado de los gestos de los perros es parte esencial de la formación profesional. El enfoque que comparte a través de TikTok se centra en el bienestar animal y el entendimiento mutuo entre humanos y mascotas, dos pilares clave para mejorar la convivencia diaria. Desde su experiencia, la observación detallada del comportamiento canino va “mucho más allá de lo que la mayoría suele pensar”.

Uno de los gestos más frecuentes y malinterpretados en los perros es el bostezo. Tradicionalmente, muchos dueños asumen que este acto implica cansancio, aburrimiento o simple rutina. Marcos insiste en que esta interpretación puede ser errónea y, de hecho, oculta un mensaje mucho más complejo. “Si tu perro bosteza frecuentemente, no es que tenga sueño o esté aburrido, es que te está diciendo que está agobiado”, afirma, abriendo la puerta a una visión distinta de la comunicación animal.

El conocimiento que comparte Marcos no proviene solo de la teoría, sino de la observación y el contacto directo con perros en distintas situaciones. Su objetivo es enseñar a las personas a identificar patrones de estrés y evitar malos entendidos que puedan afectar la relación con sus mascotas y a la salud del perro. Así, invita a replantear lo que se suele pensar sobre el bostezo canino y a prestar atención a otros detalles del comportamiento que muchas veces pasan inadvertidos.

¿Qué significa realmente que tu perro bostece?

El bostezo en los perros es mucho más que una simple señal de cansancio o aburrimiento. Marcos explica que se trata de una de las muchas “señales para atraer la calma” de los perros. Lo hacen cuando quieren evitar el conflicto y rebajar la tensión en su entorno hacen este gesto para tratar de relajarse, según el experto.

El experto explica que hay
El experto explica que hay detrás del bostezo de tu perro (Pixabay)

Estas señales, que pueden ser entre veinticinco y veintiocho diferentes, forman parte de un sofisticado lenguaje corporal diseñado para comunicar emociones y necesidades inmediatas. “Cuando un perro bosteza en presencia de una persona o de otro perro, está enviando un mensaje claro: necesita disminuir la tensión de la situación. El objetivo es evitar que la situación escale hacia el conflicto”, asegura el estudiante.

Cómo actuar ante las señales de tu mascota

“Si no le haces caso, puede ser que lo siguiente que te lleves es un bocado”, señala. Ignorar el lenguaje corporal del perro puede tener consecuencias indeseadas. Si un perro bosteza repetidas veces y, además, desvía la mirada, está emitiendo señales claras de que se siente sobrepasado, necesita espacio y debes actuar.

Estas son las razas de perros más comunes en España

El desconocimiento o la falta de atención a estas señales puede llevar a situaciones de conflicto inesperado. Muchas personas se sorprenden cuando un perro, aparentemente tranquilo, reacciona de forma brusca. El futuro veterinario subraya que estas reacciones no son repentinas ni inexplicables: “son el resultado de una acumulación de señales ignoradas”. Por eso, la observación y el respeto al espacio del perro son fundamentales para evitar incidentes y fortalecer el vínculo.

En la vida diaria, dar al perro el espacio que necesita cuando bosteza y desvía la mirada es una medida sencilla y eficaz para prevenir problemas. Comprender que el bostezo puede ser un llamado de atención sobre el estado emocional del perro permite actuar a tiempo. Así, el entendimiento de estas señales se convierte en una herramienta clave para una convivencia armónica y segura.

Temas Relacionados

Redes SocialesAnimalesTikTok EspañaVterinarioMascotasVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La UCO detiene al socialista Rafael Pinenda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una parcela de Emvisesa fue comprada por 1,7 millones de euros por la sociedad de su mujer y vendida cinco meses después por casi 4 millones

La UCO detiene al socialista

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 febrero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu jefe no puede escribirte ni llamarte cuando estás fuera del trabajo, tienes derecho a la desconexión”

El especialista en derecho laboral explica como funciona la ley con la comunicación fuera del horario habitual

Ignacio de la Calzada, abogado:

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha resuelto el conflicto entre la Royal & Sun Alliance y Logesta Gestión de Transporte S.A

Una empresa de transporte se

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

La Audiencia de Valencia condiciona la manutención a la inserción laboral del joven y rechaza que la falta de relación justifique el fin inmediato de la ayuda

Un padre pide anular la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO detiene al socialista

La UCO detiene al socialista Rafael Pinenda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

ECONOMÍA

Un padre pide anular la

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027