“Si te arrancas una cana, te salen muchas más” y otros mitos sobre el cabello que desmiente una experta

Una mujer pensativa con el pelo canoso reflexiona. / Freepick

La preocupación por el cuidado personal, tanto en la alimentación como en el aspecto físico, ha ido en aumento desde la intromisión de las redes sociales en el día a día. Lo mismo ha ocurrido con los bulos, independientemente de la temática de estos. Aunque las cuestiones de belleza no quedan excluidas de la desinformación, como ocurre con el cuidado del cabello. El aumento de los mitos en relación con la calvicie, las canas o la debilitación del cuero cabelludo está a la orden del día.

Personas expertas en el tema, como la doctora Carmen Orozco, cirujana capilar en el Hospital Capilar, tratan de arrojar luz a los mitos difundidos, ya que estos causan confusión, pese a los avances en divulgación científica. Uno de los más frecuentes es la creencia de que arrancar una cana provoca el crecimiento de más canas en la misma zona, una idea sin fundamento que la especialista ha desmentido en declaraciones recogidas por el medio digital Tendencias.

La doctora Orozco ha explicado que cada folículo piloso funciona de forma independiente, por lo que “arrancar una cana no causa que crezcan más canas en esa área, ya que cada folículo piloso tiene un ciclo de vida determinado y un número limitado de cabellos que producirá”. La cirujana ha incidido en que la aparición de nuevos de estos pelos blancos no está vinculada a este hábito. Al extraer una cana, el cabello que vuelve a salir lo hace igualmente blanco, dado que el folículo ya ha perdido la capacidad de producir pigmento. Además, arrancar el pelo de manera continuada puede incluso dañar el folículo y provocar que ese cabello no vuelva a crecer.

Cada cuánto se lava el cabello y otros mitos frecuentes

Pero cuando se trata de cuidado capilar, los bulos no terminan con métodos para que no crezcan más canas. Otro de los más extendidos es el que sostiene que lavarse el cabello todos los días resulta perjudicial y conduce a una mayor caída del pelo. Sin embargo, la doctora Orozco ha subrayado que el cuero cabelludo requiere limpieza regular para evitar que el sebo obstruya el folículo piloso, lo que podría dificultar la oxigenación, debilitar la fibra capilar y, en algunos casos, causar dermatitis.

“Puedes lavarte el pelo a diario, pero dependerá de tu tipo de cabello y de las condiciones del cuero cabelludo, además de los champús que utilices”, indica la experta. La clave, según indica, es que “se use un champú adecuado”. De esta manera, “se puede lavar sin preocupación el cabello”. Para aquellas personas con un pelo graso o con caspa, “lavar el cabello todos los días puede ser necesario para mantenerlo limpio y saludable”, ha detallado durante su intervención.

En relación a la técnica de corte, la profesional ha calificado de erróneo el mito que defiende que cortar el cabello en seco ayuda a reducir su rotura. Según Orozco, “cuando este está seco, puede ser más rígido y frágil, lo que puede aumentar la posibilidad de que se quiebre al cortarlo”. Por tanto, la opción de cortar el pelo en húmedo resulta más conveniente, dado que la fibra capilar es más flexible y ello minimiza el riesgo de rotura. La doctora ha añadido que no solo es relevante apostar por el cabello húmedo, sino que también deben emplearse las técnicas y herramientas adecuadas para preservar la salud capilar.

Recomendaciones para desenredar el cabello: en mojado

Sobre el hábito de desenredar el pelo recién lavado, la doctora Orozco ha puntualizado que, aunque se trata de un mito parcialmente cierto, el riesgo de rotura depende de la forma en la que se realice el cepillado. El cabello mojado, según apunta, es más elástico, pero también más frágil y susceptible a la rotura, sobre todo si la cutícula está abierta y se emplea un cepillado brusco.

¿Cada cuanto hay que lavarnos nuestro cabello?

No obstante, al utilizar un peine de dientes anchos y una técnica suave, el daño se reduce considerablemente. “Cepillar el cabello mojado con suavidad puede ayudar a desenredarlo sin causar rotura”, explica Orozco. Por lo que, “para evitar daños, lo ideal es desenredar el cabello mojado de manera suave, empezando desde las puntas y trabajando hacia las raíces”. También es recomendable, según la experta, “el uso de productos que faciliten el desenredado, como acondicionadores sin enjuague”, ha aconsejado la cirujana capilar.