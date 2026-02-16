España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un actor de Hollywood y cinco españoles para competir contra ‘La Revuelta’

El programa presentado por Pablo Motos tendrá su día fuerte el lunes 16 de febrero, pues recibirá a un icono del cine internacional para presentar su nuevo espectáculo, que podrá verse en Madrid

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Nueva semana, nuevos nombres propios en el plató de El Hormiguero. El programa de Antena 3 ya ha confirmado los invitados que acompañarán a Pablo Motos entre el lunes 16 y el jueves 19 de enero, a partir de las 21:50 horas. Fiel a su fórmula, el espacio combinará entretenimiento, actualidad y promoción cultural en una parrilla diseñada para mantener su pulso en la franja más competitiva de la televisión.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Tras varios días marcados por entrevistas con figuras destacadas del panorama musical, literario y cinematográfico, el formato producido por 7yacción apuesta ahora por una mezcla de perfiles que van desde la interpretación hasta la política, pasando por la música popular. Humor, reflexión y espectáculo volverán a compartir protagonismo en el espacio de las hormigas.

Lunes 16 – Hovik Keuchkerian

Hovik Keuchkerian. (7 y acción)
Hovik Keuchkerian. (7 y acción)

La semana arrancará con la visita de Hovik Keuchkerian. El actor regresará al programa para presentar Grito, su nuevo espectáculo. Se trata de un monólogo que podrá verse en los Teatros Luchana de Madrid durante el mes de febrero antes de iniciar su gira nacional.

Keuchkerian, habitual del universo televisivo y cinematográfico, compartirá con Motos detalles sobre este proyecto personal en el que combina reflexión, ironía y humor. Su presencia promete una noche marcada por la intensidad y el carácter directo que le definen.

Martes 17 – Los Chunguitos

Los Chunguitos. (7 y acción)
Los Chunguitos. (7 y acción)

El martes será el turno de Los Chunguitos. El mítico dúo musical visitará el espacio para celebrar su regreso a los escenarios con la gira El reencuentro 50+1.

Durante la entrevista repasarán su trayectoria, anécdotas de décadas de carrera y los retos de esta nueva etapa profesional. La gira dará comienzo el próximo 19 de febrero con un concierto en la plaza de Las Ventas de Madrid, una cita cargada de simbolismo para sus seguidores.

Miércoles 18 – Emiliano García-Page

Emiliano García Page. (7 y
Emiliano García Page. (7 y acción)

La actualidad política llegará el miércoles de la mano de Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha volverá a sentarse junto a Pablo Motos para analizar los temas que han marcado los últimos meses.

El dirigente abordará cuestiones de ámbito nacional y autonómico en una conversación que, previsiblemente, combinará análisis institucional y momentos distendidos, una constante en las entrevistas políticas del programa.

Jueves 19 – Elena Furiase

Elena Furiase. (7 y acción)
Elena Furiase. (7 y acción)

El broche final de la semana lo pondrá Elena Furiase. La actriz, hija de Lolita Flores, acudirá al plató para presentar La boda, su nueva película, cuyo estreno en cines está previsto para el 20 de febrero.

Furiase hablará sobre este proyecto cinematográfico, su evolución profesional y sus próximos retos interpretativos. Una despedida de semana que volverá a apostar por el cine español como protagonista.

