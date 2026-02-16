España

Cinco fallecidos en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

Se desconocen por el momento los motivos por los que los residentes no han podido abandonar la edificación

Tras un incendio en un trastero de un edificio de cinco plantas en Malleu (Barcelona), cinco personas han perdido la vida y otras cuatro han resultado heridas leves. El incidente, ocurrido en la calle Montseny de la localidad, ha sacudido a la comunidad local. El fuego se ha originado en un trastero transformado en vivienda, según ha informado el Govern catalán en un comunicado recogido por Cadena Ser. Por razones todavía desconocidas, los ocupantes no han podido abandonar la estancia a tiempo.

La tragedia ha quedado al descubierto después de que los Bomberos de la Generalitat recibieran, a las 21:10 horas, varios avisos de vecinos al 112. Según las mismas informaciones difundidas por la cadena de radio, estos alertaban de la presencia de fuego en el piso más alto y de humo en la escalera. La llegada de las dotaciones de emergencia ha permitido comprobar que el edificio había sido desalojado por completo y que el incendio —localizado y extinguido por un equipo tras su entrada en el inmueble— ha quedado controlado a las 21:41 horas. Al acceder al trastero, los profesionales han hallado a la primera víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Las labores de búsqueda, desarrolladas por los bomberos con máxima rapidez, han hecho posible encontrar en el interior de ese mismo trastero a cuatro personas más. A pesar de los esfuerzos de los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los bomberos, que han desplegado once ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no ha sido posible salvar la vida de estas cinco personas. Según fuentes de la investigación citadas por Cadena Ser, todo apunta a que se trata de jóvenes fallecidos por inhalación de humo. No obstante, será la autopsia la que determine la causa exacta de los decesos.

En cuanto a los heridos leves, el SEM ha atendido a cuatro afectados. Tres han recibido el alta médica tras ser asistidos en sus ambulancias en el lugar, mientras que la cuarta persona ha rehusado el traslado a un centro hospitalario.

Investigación en marcha y asistencia a los vecinos

La investigación de los hechos ha quedado en manos de la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra, con apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana. Estos cuerpos están encargados de esclarecer tanto el origen como las causas exactas del fuego. Por otro lado, la Policía Local ha intervenido para asistir de forma inmediata a los residentes del inmueble, quienes habían evacuado el edificio alarmados por la intensa humareda detectada en la escalera, según ha recogido Cadena Ser.

