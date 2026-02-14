Colombiano falleció al intentar salvar a sus vecinos durante un incendio en España: su acción evitó más víctimas en el edificio

Edificio de cinco pisos en la zona del Arenal, Xàbia (España), durante el incendio en el que Gerson, un colombiano de 42 años, perdió la vida - crédito red social X

Un colombiano de 42 años, identificado como Gerson, falleció mientras ayudaba a evacuar a sus vecinos durante un incendio en un edificio de cinco pisos en la zona del Arenal, en la localidad costera de Xàbia, en la provincia de Alicante, España.

Su acto heroico ha generado conmoción en la comunidad local y en Colombia, país del que era originario, y ha motivado a las autoridades municipales a brindar apoyo institucional y social tanto a los afectados por el siniestro como a su familia.

El incendio se registró en un inmueble residencial. Las autoridades todavía investigan las causas que originaron el fuego, que comenzó en el segundo piso, en la vivienda de una mujer de 71 años, que también perdió la vida.

Gerson, al percatarse del incendio, alertó a sus vecinos y ayudó a que cerca de cuarenta personas pudieran evacuar el edificio, incluyendo familias con niños y adultos mayores, según reportó EFE.

El heroísmo de Gerson permitió salvar numerosas vidas, pero él mismo no logró escapar. La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, se reunió con la viuda y los dos hijos de Gerson para expresarles su pésame y el respaldo institucional del municipio.

Además, anunció que llevará al pleno municipal una propuesta para concederle una medalla póstuma en reconocimiento a su valentía, así como un distintivo honorífico a los cuerpos de emergencia que participaron en la operación de rescate.

El Ayuntamiento de Xàbia aseguró que desde el primer momento ha coordinado acciones con la familia para atender su solicitud de repatriación del cuerpo y acompañamiento emocional durante este proceso.

“Desde ese mismo instante, trabajamos con la familia para cumplir su voluntad y asegurar que tengan todo el respaldo necesario”, indicaron fuentes municipales al medio Deia.

Todas las personas afectadas por el incendio recibieron alojamiento provisional proporcionado por el ayuntamiento. Mientras tanto, los equipos municipales realizan un seguimiento constante de los damnificados, informándoles sobre la evolución de los daños y las tareas necesarias para garantizar la seguridad y la habitabilidad de las viviendas antes de su retorno.

La intervención de los servicios de emergencia fue clave para evitar más víctimas. Un agente de la Policía Local logró evacuar a una familia atrapada, mientras bomberos y otros equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y asistir a los residentes, de acuerdo con EFE.

Según las autoridades, la coordinación entre los cuerpos de rescate y el apoyo de vecinos como Gerson contribuyó a minimizar la tragedia.

La comunidad de Xàbia también se ha volcado en apoyar a la familia del colombiano. Vecinos y autoridades destacaron la generosidad y el compromiso de Gerson, describiéndolo como un acto heroico que quedará grabado en la memoria colectiva del municipio.

La alcaldesa resaltó que su gesto refleja “una solidaridad extraordinaria” y anunció que los reconocimientos institucionales buscan honrar tanto su sacrificio como la labor de los equipos de emergencia.

Gerson deja atrás una familia que ahora enfrenta el proceso de repatriación de su cuerpo a Colombia, así como el duelo por la pérdida de un ser querido. Las autoridades locales han garantizado asistencia psicológica y logística durante este proceso, así como apoyo continuo a los damnificados del incendio.

El Ayuntamiento de Xàbia mantiene un seguimiento permanente de la situación, asegurando que los residentes afectados cuenten con información sobre los trabajos de restauración de sus viviendas y con apoyo institucional mientras dure el proceso.

Por su parte, la comunidad local ha expresado su gratitud y respeto por el sacrificio de Gerson, reconociendo que su acción desinteresada evitó que la tragedia fuera aún mayor.

Gerson murió intentando salvar a sus vecinos. Su familia en Colombia y las autoridades de Xàbia trabajan en la repatriación del cuerpo y en brindar apoyo a los damnificados del incendio.