‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

Edificio Indra (Europa Press)

El proyecto de guerra electrónica liderado por Indra y que reúne a siete países europeos ha dado jun paso fundamental. ‘React II’ ha recibido la firma de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) este 3 de febrero. De esta forma, España, Italia, Alemania, Suecia, Polonia, Países Bajos y Francia han confiado a OCCAR la gestión de esta iniciativa.

El proyecto responde al desafío de desarrollar sistemas avanzados de guerra electrónica aerotransportada, considerados esenciales para la defensa en un entorno cada vez más complejo. El programa abarca toda la cadena de valor, desde la investigación aplicada hasta la provisión de sistemas de alta tecnología para aeronaves militares. El objetivo es proteger plataformas aliadas e interferir sistemas enemigos a distintas distancias, además de dotar a Europa de capacidades autónomas en este campo.

El desarrollo de ‘React II’ se apoya en la experiencia obtenida en el proyecto de la primera edición, iniciado en 2019, y busca asegurar la superioridad europea en el dominio del espectro electromagnético. En los escenarios de conflicto actuales, la capacidad para interferir, engañar y proteger sistemas de radar y comunicaciones resulta determinante para el éxito de las misiones militares y la seguridad de las tripulaciones.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Capacidades avanzadas del ‘React II’

Uno de los productos que aportará Indra es el Pod de Ataque Electrónico Aerotransportado de Nueva Generación (NGEAP). Este sistema puede emplearse tanto en aviones de combate como en plataformas de misión y está diseñado para ejecutar acciones de supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD), interferencia, engaño y protección frente a amenazas, priorizando la seguridad del piloto y la eficacia táctica.

Además, el NGEAP incorpora tecnología avanzada de guerra electrónica capaz de adaptarse a distintos escenarios operativos y amenazas en tiempo real. Su integración permite a las fuerzas aéreas mejorar la capacidad de supervivencia de sus aeronaves y optimizar la ejecución de misiones complejas, reforzando la superioridad tecnológica frente a adversarios.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Cooperación europea para la defensa del futuro

El respaldo de España, Italia, Alemania, Suecia, Polonia, Países Bajos y Francia sitúa a REACT II como un proyecto clave para la autonomía estratégica europea. El sistema integrará capacidades avanzadas de mando y control, orientadas a anticipar y mitigar amenazas sobre el espacio aéreo propio o aliado. Además, la intención de abarcar todo el proceso hace que cuente con una veintena de socios de diferentes países, convirtiéndolo en un proyecto clave para la defensa europea.

La puesta en marcha de ‘React II’ marca un hito en la defensa electrónica europea y refuerza la cooperación entre aliados para preservar la superioridad en el espectro electromagnético. Según los responsables del proyecto, la iniciativa permitirá a Europa reducir su dependencia externa y garantizar una respuesta eficaz ante amenazas emergentes en los próximos años.

La participación de Indra y la implicación de las principales potencias europeas refuerzan el papel de la industria española y la apuesta por una tecnología propia y competitiva. El contrato firmado y la gestión de OCCAR subrayan la importancia de disponer de sistemas autónomos y cooperativos de guerra electrónica para la defensa colectiva en el continente.