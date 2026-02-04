España

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, convocó a sus homólogos de seis países para proponer la creación del ‘E6′

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el canciller de Alemania, Friedrich Merz (Pool Moncloa/Fernando Calvo)

Europa sigue buscando la senda que debe seguir para mejorar la defensa del continente. La idea de separarse de la dependencia con EEUU y de invertir en empresas europeas está más que establecida, pero los mecanismos para llevarlo a cabo son más difusos. Alemania y Francia no quieren esperar ni depender de acuerdos entre los 26 miembros de la Unión Europea (UE) para lanzar sus proyectos. Por ello, han propuesto, según confirmó el gobierno alemán, la creación del ‘E6′.

Se trata de un grupo que integraría a Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y España, con el objetivo de acelerar las inversiones. No se centra únicamente en defensa. Las cuatro prioridades señalada son impulsar la Unión del Ahorro y la Inversión para facilitar la financiación empresarial, fortalecer el papel internacional del euro, hacer más eficientes las inversiones en defensa mediante cooperación y asegurar materias primas y cadenas de suministro fiables mediante alianzas y colaboración europea.

En definitiva, la idea central sigue siendo la colaboración para crecer juntos ante un contexto internacional cada vez más desfavorable. El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, convocó a sus homólogos de estos países para tratar el asunto y, tras la reunión, anunció este proyecto y relató las prioridades, asegurando que partía de un acuerdo alcanzado con Francia.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

“Continuar así no es una opción”

El ministro alemán subrayó el compromiso de Alemania y Francia para fortalecer la soberanía europea ante la incertidumbre global. “Alemania, junto con Francia y otros socios, está liderando el camino para fortalecer e incrementar la independencia de Europa. Mi homólogo francés, Roland Lescure, y yo lanzamos esta iniciativa juntos. Estamos impulsando el cambio; otros pueden unirse”, afirmó Klingbeil.

Añadió que “fortalecer nuestra competitividad y capacidad de defensa es crucial”. Klingbeil explicó las cuatro prioridades de la idea del E6 y, para defender la necesidad de impulsar este grupo reducido, dijo que “como seis grandes economías europeas, ahora queremos ser el motor”. Las restricciones entre países europeos o la falta de acuerdos entre compañías hace que algunos proyectos no sigan el ritmo más alto posible. “Continuar así no es una opción”, aseguró Klingbeil, apuntando a que la cooperación tiene que ser una constante para reforzar la posición de Europa. Lo importante es fortalecer nuestra competitividad y nuestra capacidad de defensa”, concluyó el ministro.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Proyectos europeos de defensa

Europa está impulsando ambiciosos proyectos de defensa para reducir la dependencia tecnológica y estratégica, pero lo cierto es que varios de ellos sufren demoras, disputas entre compañías o falta de coordinación. Uno de ellos es el programa FCAS (Future Combat Air System), una iniciativa conjunta de España, Francia y Alemania que busca desarrollar un caza de sexta generación para sustituir a partir de 2040 a los Eurofighter y Rafale. El proyecto está plagado de tensiones entre los socios industriales y políticos.

El conocido muro antidrones es uno de los proyectos clave de la UE, que pretende diseñar una gran protección aérea en la frontera con Rusia. Los escudos aéreo y aeroespacial son otras de las misiones en marcha en terreno europeo. A esto, hay que sumar el posible desarrollo nuclear. Francia ha propuesto la extensión de su disuasión a países aliados, mientras que naciones como la propia Alemania o Suecia ya se plantean la opción de producir sus propias armas.

