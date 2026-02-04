España

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este es el error más común que comete la gente al contratar un seguro de cualquier tipo”

El experto advierte de que muchos clientes lo pasan por alto y se quedan desprotegidos cuando ocurre un siniestro

Guardar
Un hombre firma un seguro
Un hombre firma un seguro de coche (Montaje Infobae con imágenes de @sepaseguro / TikTok y Canva)

Contratar un seguro puede parecer un trámite sencillo, pero para muchos consumidores acaba convirtiéndose en un problema cuando llega el momento de utilizarlo. El corredor de seguros Diego Moreno, conocido en redes como @sepaseguros, ha advertido en un vídeo de TikTok sobre la equivocación que, a su juicio, más se repite entre los clientes y que puede dejarles desprotegidos sin que sean conscientes de ello.

Según explica el profesional, la clave está en no revisar con atención lo que realmente se está firmando. “Recordad siempre que sois responsables de lo que firmáis y que cuando firmáis un documento aceptáis esas condiciones”, subraya. Para Moreno, muchos usuarios se fían únicamente de lo que les cuenta el comercial y no comprueban si esas promesas están reflejadas por escrito.

Promesas que no aparecen en el contrato

El corredor asegura que en el sector existen prácticas poco transparentes. “He visto que tristemente hay comerciales que os venden que el seguro es perfecto e idílico a un precio muy reducido, pero que realmente estáis contratando coberturas muy malas”, afirma. El problema, añade, es que el cliente solo descubre esas carencias cuando sufre un siniestro y necesita hacer uso de la póliza.

Moreno describe un escenario frecuente: el vendedor cobra su comisión y desaparece de la relación con el asegurado. “Cuando firmáis, el comercial cobra la comisión y muchas veces no volvéis a hablar con él”, lamenta. En ese momento, cualquier reclamación se vuelve mucho más complicada.

Para el experto, el auténtico “error número uno” es confiar ciegamente en la palabra del vendedor. “Si os dicen una cosa que luego no existe, lo pondrán en el contrato y si lo leéis lo detectaréis y podréis reclamarlo”, explica. Sin embargo, advierte de que, una vez estampada la firma, el margen de maniobra se reduce drásticamente: “Una vez que lo firmáis, ya no tenéis nada que hacer y el comercial va a cobrar la comisión”.

Una pareja se deja asesorar
Una pareja se deja asesorar para contratar un seguro (Canva)

Elegir bien a quien te atiende

Moreno no se limita a señalar el problema, sino que ofrece una recomendación práctica para evitarlo. A su juicio, es fundamental que la persona que vende la póliza sea la misma que acompañe al cliente cuando ocurra un accidente o un robo.

“Te aconsejo que la persona que te haga el seguro deba ser la persona que te atienda en caso de siniestro, porque no sabéis la diferencia que supone esto, sobre todo en caso de siniestros graves”, sostiene. Contar con un interlocutor directo facilita la gestión, reduce malentendidos y permite exigir responsabilidades si la información inicial no fue correcta.

El corredor insiste en la importancia de mantener un canal de comunicación claro: “Tienes más comunicación, tienes su contacto y de esta forma evitas que te la líen”. De lo contrario, el asegurado queda en manos de centralitas o departamentos anónimos donde es difícil demostrar qué se prometió en el momento de la contratación.

Moreno concluye con una reflexión sobre la confianza. “Si yo te digo una cosa y luego contactas conmigo y descubres que te he mentido, puedes reclamarlo. Sin embargo, si no vuelves a saber de mí, nada se puede hacer”, concluye tajante.

Temas Relacionados

SegurosAseguradorasAtención al clienteContratosReclamacionesPóllizasRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los supervivientes del cáncer, aquellos que “hasta hace poco no existían”: “La sociedad no está preparada para tener en cuenta a las personas que se recuperan”

José Antonio, Marta, Raquel e Isabel cuentan a ‘Infobae’ cómo es la vida después del cáncer

Los supervivientes del cáncer, aquellos

Detienen a dos personas por el sabotaje a un buque militar de Alemania: vertían sustancias en el motor y perforaban tuberías

Las autoridades no han confirmado ninguna línea de investigación y el Kremlin ha negado su implicación

Detienen a dos personas por

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

La empresa acreditó que el empleado conocía de forma reiterada y documentada los riesgos asociados a su puesto y las normas internas, incluidas las relativas a la prohibición absoluta de acudir al trabajo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas

Procedente el despido de un

El millonario patrimonio de Miguel Bosé en España: inversiones en Extremadura, propiedades de lujo en Madrid y sociedades audiovisuales

El cantante pondrá rumbo a Andorra en unos meses para mantenerse más cerca de su familia, tal y como informó el pódcast ‘Mamarazzis’

El millonario patrimonio de Miguel

Cuáles son los beneficios de comer fresas, la fruta de esta temporada que es rica en vitamina C

Estas pequeñas frutas son unos potentes antioxidantes que protegen frente a ciertas enfermedades cardiovasculares

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el despido

La Justicia avala el despido de una trabajadora que no acudía a su puesto pero aparecía fichada porque un compañero registraba su entrada

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de febrero

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona