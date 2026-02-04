Diego Moreno, corredor de seguros: “Este es el error más común que comete la gente al contratar un seguro de cualquier tipo”

Un hombre firma un seguro de coche (Montaje Infobae con imágenes de @sepaseguro / TikTok y Canva)

Contratar un seguro puede parecer un trámite sencillo, pero para muchos consumidores acaba convirtiéndose en un problema cuando llega el momento de utilizarlo. El corredor de seguros Diego Moreno, conocido en redes como @sepaseguros, ha advertido en un vídeo de TikTok sobre la equivocación que, a su juicio, más se repite entre los clientes y que puede dejarles desprotegidos sin que sean conscientes de ello.

Según explica el profesional, la clave está en no revisar con atención lo que realmente se está firmando. “Recordad siempre que sois responsables de lo que firmáis y que cuando firmáis un documento aceptáis esas condiciones”, subraya. Para Moreno, muchos usuarios se fían únicamente de lo que les cuenta el comercial y no comprueban si esas promesas están reflejadas por escrito.

Promesas que no aparecen en el contrato

El corredor asegura que en el sector existen prácticas poco transparentes. “He visto que tristemente hay comerciales que os venden que el seguro es perfecto e idílico a un precio muy reducido, pero que realmente estáis contratando coberturas muy malas”, afirma. El problema, añade, es que el cliente solo descubre esas carencias cuando sufre un siniestro y necesita hacer uso de la póliza.

Moreno describe un escenario frecuente: el vendedor cobra su comisión y desaparece de la relación con el asegurado. “Cuando firmáis, el comercial cobra la comisión y muchas veces no volvéis a hablar con él”, lamenta. En ese momento, cualquier reclamación se vuelve mucho más complicada.

Para el experto, el auténtico “error número uno” es confiar ciegamente en la palabra del vendedor. “Si os dicen una cosa que luego no existe, lo pondrán en el contrato y si lo leéis lo detectaréis y podréis reclamarlo”, explica. Sin embargo, advierte de que, una vez estampada la firma, el margen de maniobra se reduce drásticamente: “Una vez que lo firmáis, ya no tenéis nada que hacer y el comercial va a cobrar la comisión”.

Una pareja se deja asesorar para contratar un seguro (Canva)

Elegir bien a quien te atiende

Moreno no se limita a señalar el problema, sino que ofrece una recomendación práctica para evitarlo. A su juicio, es fundamental que la persona que vende la póliza sea la misma que acompañe al cliente cuando ocurra un accidente o un robo.

“Te aconsejo que la persona que te haga el seguro deba ser la persona que te atienda en caso de siniestro, porque no sabéis la diferencia que supone esto, sobre todo en caso de siniestros graves”, sostiene. Contar con un interlocutor directo facilita la gestión, reduce malentendidos y permite exigir responsabilidades si la información inicial no fue correcta.

El corredor insiste en la importancia de mantener un canal de comunicación claro: “Tienes más comunicación, tienes su contacto y de esta forma evitas que te la líen”. De lo contrario, el asegurado queda en manos de centralitas o departamentos anónimos donde es difícil demostrar qué se prometió en el momento de la contratación.

Moreno concluye con una reflexión sobre la confianza. “Si yo te digo una cosa y luego contactas conmigo y descubres que te he mentido, puedes reclamarlo. Sin embargo, si no vuelves a saber de mí, nada se puede hacer”, concluye tajante.