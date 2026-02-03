España

España registra un 14% menos de solicitudes de asilo: colombianos y peruanos son los más afectados por el nuevo reglamento de Extranjería

En contraste, las solicitudes de asilo de personas de Venezuela subieron un 29% debido a las restricciones migratorias en Estados Unidos, y las de Mali un 50% por la intensificación del conflicto interno

Guardar
Imagen de una mujer solicitante
Imagen de una mujer solicitante de asilo. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de un descenso del 14% en las solicitudes de asilo durante el último año, con un total de 144.396 peticiones, lo que rompe la tendencia de crecimiento observada en los últimos años y mantiene a España entre los países de la Unión Europea con menor reconocimiento de este derecho. Así lo ha constatado la organización en el informe Más que cifras 2025, donde se vincula esta caída principalmente a la externalización de fronteras y a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, dos factores que han limitado el acceso a la protección internacional.

En concreto, explica CEAR, la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería “penaliza a quienes reciben una denegación de asilo al no contabilizar su estancia en España hasta la resolución del expediente”. Desde la entrada en vigor de esta norma el 20 de mayo de 2025, las solicitudes experimentaron una caída pronunciada, especialmente entre personas de Colombia (-64 %), Perú (-66 %) y Senegal (-57 %), que históricamente figuran entre las principales nacionalidades que lo solicitan. En ese sentido, la organización subraya que la regularización extraordinaria aprobada la semana pasada por el Gobierno representa “una oportunidad para dar respuesta a la situación de miles de personas que quedaron en situación irregular” tras la aplicación de ese reglamento, incluidas muchas personas con perfil de protección internacional.

Madrid, Andalucía y Cataluña concentraron más de la mitad de las solicitudes de asilo, si bien también se registró un ligero aumento en Canarias y Euskadi.

El caso de Venezuela y Mali

En contraste, las solicitudes de protección internacional de personas de Venezuela aumentaron un 29%, mientras que las de Mali crecieron un 50%. En el caso venezolano, las políticas migratorias de Estados Unidos contribuyeron a este incremento, mientras que en Mali influyó el agravamiento del conflicto interno.

España tiene un nuevo reglamento de extranjería con el que prevé regularizar a 300.000 migrantes al año: estos son los cambios en el arraigo, visados y asilo.

Resoluciones de asilo

Por otro lado, el número de resoluciones de asilo alcanzó las 160.663, un 67% más que en 2024 y la cifra más alta desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992. CEAR atribuye este récord a la “automatización” de las respuestas para ciertas nacionalidades, como Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali y Burkina Faso, lo que podría implicar una revisión menos individualizada de los expedientes. Aunque el volumen de solicitudes pendientes disminuyó respecto al año anterior, todavía hay 218.731 personas a la espera de una decisión.

Entre las diez nacionalidades con más solicitudes destacan la entrada de personas palestinas, somalíes y guineanas. El aumento de solicitudes de origen palestino se relaciona con la ofensiva militar israelí y la ruptura de la tregua en octubre.

Menos llegadas a Canarias

CEAR también indica que el descenso del 62% en la llegada de personas a Canarias responde a acuerdos de externalización de fronteras con Mauritania, Senegal y Marruecos. No obstante, se detectaron embarcaciones procedentes de zonas más al sur, lo que explica la presencia de personas de Guinea entre las principales nacionalidades solicitantes. Además, la ruta migratoria hacia Baleares continuó creciendo, con un aumento del 24,5%, consolidándose como un itinerario largo y peligroso, sobre todo para personas de Somalia.

Salvamento Marítimo procede al rescate
Salvamento Marítimo procede al rescate de una embarcación con personas migrantes. (Europa Press)

Desde CEAR advierten que el cambio en las rutas migratorias coincide con la inminente aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo en la Unión Europea, y subrayan que las personas forzadas a huir siempre buscarán alternativas, aunque sean más peligrosas y prolongadas.

Otros de los datos relevantes que destaca CEAR es que las resoluciones negativas aumentaron casi un 77% y representaron el 42,5% del total (68.321), mientras que los expedientes archivados superaron el 10%. En 2025, España recibió 30.698 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas de Ucrania, un 16,4% menos que el año anterior.

En cuanto a la tasa de reconocimiento, las personas de Mali obtuvieron el mayor porcentaje de resoluciones favorables (más del 99%), seguidas por Burkina Faso (97%), Somalia (93%), Nicaragua (85%) y Palestina (76%). Además, más de 3.000 personas solicitaron el estatuto de apátrida, con 2.242 expedientes resueltos, un incremento del 146%.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaColombiaPerúSenegalGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Según un estudio, el apego hacia tu ex puede durar hasta 8 años”

La presión externa por “pasar página” cuanto antes puede generar culpabilidad y una autocensura de las emociones

Silvia Severino, psicóloga: “Según un

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

El deterioro mensual contrasta con la creación de casi medio millón de empleos en el último año

Mal enero para los trabajadores:

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

La normativa fiscal española permite transmitir la vivienda habitual sin pagar impuestos por la ganancia patrimonial siempre que se cumplan ciertos requisitos

Cómo donar tu vivienda habitual

Laurent de Bélgica desvela el interés de Jefrrey Epstein por sus padres: “Le dije que no estaban en venta”

El hermano menor del rey Felipe asegura que rechazó de forma tajante todos los intentos de acercamiento del financiero y niega haber mantenido relación alguna con él

Laurent de Bélgica desvela el

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

Esta afección, caracterizada por un dolor persistente y limitaciones físicas, vino acompañada de un trastorno de ansiedad-fóbico evitativo que le impedía responder a tareas que exigieran atención

Improcedente el despido de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

Un juzgado rechaza considerar como despido el cese del director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi porque su relación era mercantil y no laboral

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

ECONOMÍA

Mal enero para los trabajadores:

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido