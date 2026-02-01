España

Encuentran el cuerpo sin vida de mujer en Mos (Pontevedra) y buscan a su pareja como presunto autor del asesinato

Se llamaba María Belén y fue encontrada en su vivienda tras haber sido apuñalada. El hombre habría huido del lugar cuando llegó la hermana de la víctima

Guardar
Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial en una imagen de recurso. (Guardia Civil)

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen machista, según ha informado la Agencia EFE.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima. No constaban antecedentes en el sistema de protección VioGen.

1.347 asesinatos machistas desde 2003

Si se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El 016, un servicio para todas las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Información elaborada por EFE.

Temas Relacionados

Violencia de géneroViolencia machistaSucesosSucesos EspañaGaliciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

Los 1.100 millones de fondos

Santoral del lunes 02 de febrero: Nuestra Señora de la Purificación

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser rememorados

Santoral del lunes 02 de

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 3 de este 01 de febrero del 2026

Aquí los nuevos afortunados de la última jugada; descubra si ha sido uno de ellos

Super ONCE: resultados ganadores del

La dueña de un restaurante vegano se niega a calentar un tarro de comida para bebé porque tenía carne: “No quería ni podía hacerlo”

La negativa provocó una discusión en el local, la salida de varios clientes y una polémica posterior en redes sociales

La dueña de un restaurante

Resultados ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE este domingo 01 de febrero del 2026

Como cada día de la semana, aquí están los dígitos afortunados del sorteo, dados a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Indemnización de 15.000 euros a

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera y el himno de España

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 3 de este 01 de febrero del 2026

Resultados ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE este domingo 01 de febrero del 2026

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1 HOY domingo 01 de febrero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic