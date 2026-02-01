Encuentran el cuerpo sin vida de mujer en Mos (Pontevedra) y buscan a su pareja como presunto autor del asesinato

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial en una imagen de recurso. (Guardia Civil)

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen machista, según ha informado la Agencia EFE.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima. No constaban antecedentes en el sistema de protección VioGen.

1.347 asesinatos machistas desde 2003

Si se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016, un servicio para todas las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Información elaborada por EFE.