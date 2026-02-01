El presunto autor del crimen machista de Mos se quita la vida antes de ser detenido: los agentes le han encontrado muerto con heridas de arma blanca

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años (EFE/ Salvador Sas)

El presunto autor del último crimen machista que se ha perpetrado este domingo en Mos, una localidad de la provincia de Pontevedra, se ha quitado la vida antes de que fuera detenido por la Guardia Civil en una vivienda de O Porriño donde se había atrincherado.

Los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) habían localizado al sospechoso en esa vivienda y efectuaron su entrada al edificio pasadas las nueve y media de la noche, han informado fuentes de la Guardia Civil a EFE. Al entrar se han encontrado con el hombre muerto y con heridas de arma blanca.

En un principio, de acuerdo con las mismas fuentes, la Guardia Civil había tratado de negociar con el hombre, que blandía un cuchillo, para que se entregase de forma pacífica. Pero las negociaciones previas no han funcionado. El fallecido, identificado como el presunto responsable del asesinato de su expareja, tenía 57 años. La ha matado presuntamente esta mañana y ha sido la hermana de la víctima la que ha dado la voz de alarma.

María Belén, de 52 años, era vecina del ayuntamiento de Mos y se había separado de su pareja hacía unas semanas y mantenían aún contacto, según varias fuentes consultadas por EFE. No formaba parte del sistema Viogén.

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos. (EFE/ Salvador Sas)

La hermana de la víctima convivía en el mismo inmueble. Ha sido ella la que, al escuchar ruidos en la casa, ha ido a comprobar qué sucedía y ha hallado el cuerpo de la mujer y ha visto al hombre escapando de la zona.

La sexta mujer víctima de violencia machista en 2026

La delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado que se trata de un crimen de violencia de género y, por lo tanto, pasa a considerarse la sexta mujer que muere en España en 2026 a causa de esta lacra, la primera en la comunidad gallega.

Desde que en 2003 comenzaron a contabilizarse estas estadísticas son 1.348 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en todo el Estado.

Representantes institucionales y vecinos de Mos han guardado esta tarde un minuto de silencio en recuerdo de la fallecida y han expresado su solidaridad y apoyo hacia su familia y allegados.

Además, la corporación local celebrará mañana un pleno extraordinario para decretar luto oficial por la mujer asesinada, después de que la alcaldesa Nidia Arévalo haya trasladado que el crimen tiene “consternados” a los habitantes del municipio.

En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española.

El 016 o el 112: teléfonos de emergencia 24 horas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

**Con información de la agencia EFE