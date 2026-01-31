El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. (Fuente: white house)

El déficit comercial con Estados Unidos aumentó casi un 50% en 2025 tras un año marcado por el viraje en la política comercial de la Casa Blanca. La implantación de aranceles desde el Gobierno de Donald Trump no ha impedido que en los primeros once meses del pasado año se disparasen las importaciones de gas desde el país americano, así como la caída de ventas de productos químicos y farmaceúticos.

Entre enero y noviembre de 2025, el déficit comercial con EEUU fue de 12.810 millones de euros, de acuerdo con los datos de comercio exterior publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esta cifra supone un salto significativo desde los 8.586 millones de euros contabilizados durante el mismo periodo del año anterior.

Los datos del Ministerio revelan un desequilibrio comercial en crecimiento. Las exportaciones españolas a Estados Unidos sumaron 15.296 millones de euros entre enero y noviembre, un 7,9% menos que en 2024. Por su parte, las importaciones subieron un 7,8%, alcanzando los 28.115 millones de euros.

Las exportaciones de aceite suben en volumen pero caen en precio

El precio del aceite de oliva ha sido uno de los indicadores más relevantes en las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos durante 2025. Aunque las ventas al país norteamericano aumentaron hasta 133.867 toneladas, el valor total cayó a 679 millones de euros, debido a una reducción del 31,6% en su precio, según el Instituto Nacional de Estadística.

El investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, contextualiza en declaraciones a EFE: “El comercio entre España y Estados Unidos es bastante reducido y mucho menor que el que tienen otros países europeos”. Para Steinberg, el perfil de los principales compradores estadounidenses con alto poder adquisitivo ha protegido a ciertos productos de los nuevos aranceles, como los quesos con denominación de origen, los vinos y el propio aceite de oliva.

Crisis en las relaciones comerciales

Más allá del aceite de oliva, los aceites de petróleo o minerales experimentaron una caída: la exportación pasó de 1.004 millones en 2024 a 584,6 millones de euros en 2025. También descendieron las ventas de partes y accesorios de vehículos, de 249 millones a 189,2 millones, y las de vino, de 335 millones a 266,6 millones de euros.

Sin embargo, algunas partidas lograron avances. Las exportaciones de transformadores eléctricos crecieron de 772 millones a 903,3 millones de euros, mientras que las de medicamentos aumentaron de 571 millones a 646 millones. Sin embargo, el alza en las importaciones españolas desde Estados Unidos responde, sobre todo, a la mayor compra de gas, que duplicó su valor: de 2.010 millones en 2024 a 4.046 millones de euros hasta noviembre de 2025.

El escenario comercial se ha endurecido desde agosto de 2025, cuando Estados Unidos impuso un arancel del 15% a todos los productos procedentes de la Unión Europea. Steinberg advierte de que “la incertidumbre para las empresas va en aumento”, mientras el presidente Donald Trump “amenaza con aranceles en cuanto hay algo que no le gusta de lo que hace el rival”.

La relación transatlántica, según el experto, atraviesa una crisis de confianza en la capacidad de Estados Unidos para mantener acuerdos. Por ello, la Unión Europea y sus empresas han comenzado a buscar mercados alternativos, como muestran los nuevos acuerdos con Mercosur y con la India.