Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

La exministra de Educación encara la carrera electoral aragonesa lastrada por los bajos niveles de popularidad del partido y con las encuestas en su contra

La candidata del PSOE a
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría. (Marcos Cebrián/Europa Press)

Pilar Alegría (La Zaida, Zaragoza, 1977), desembarcó en Aragón el pasado 16 de diciembre para volcarse en las elecciones autonómicas del 8 de febrero y tratar de dar la batalla al Partido Popular de Jorge Azcón, aunque sea con todas las encuestas en su contra.

La exministra de Educación, Formación Profesional y Deporte y portavoz del Gobierno sucedió al histórico barón aragonés -y crítico con Pedro Sánchez- Javier Lambán en unas primarias que se decidieron por la vía rápida, respaldada por Moncloa y sin otra candidatura de por medio. La misión que se presenta para la candidata socialista no es nada fácil, pues encara estas elecciones lastrada por los bajos niveles de popularidad del partido y el ruido de fondo de Moncloa, que trata de sacar adelante un modelo de financiación autonómica muy criticado en Aragón.

Ya desde las semanas previas a la campaña, Alegría ha tratado de reforzar su presencia en el territorio, asegurando haber recorrido más de 4.000 kilómetros en casi todas las 33 comarcas aragonesas para defender su proyecto y criticar la gestión de Jorge Azcón, a quien acusa ser un presidente “a tiempo parcial”.

Estudios vinculados a la educación y su salto a la política

Antes de cualquier análisis sobre el futuro del PSOE en Aragón, conviene primero conocer su formación y su trayectoria. En cuanto a sus estudios, Alegría es diplomada en Magisterio, con especialidad en Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza. Posteriormente realizó el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, nunca ha ejercido de profesora.

Y es que la trayectoria de Alegría ha estado vinculada siempre al PSOE, aunque no comenzó su carrera en el ámbito político hasta haber superado la treintena. Fue en 2008 cuando inició su andadura institucional, al obtener el acta de diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados. Este primer periodo, que se prolongó hasta 2015, sirvió de base para una transición hacia la política autonómica. Asumió entonces el cargo de consejera de Innovación, Investigación y Universidad dentro del Gobierno de Aragón.

Su primer cara a cara con Azcón

En el plano municipal, tras cuatro años al frente de la citada consejería, Alegría se presentó como candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza en 2019, precisamente para medirse ante el PP de Jorge Azcón. En esta cita electoral, el partido incrementó de seis a diez sus representantes en el Ayuntamiento, pero a pesar de crecer y de haberse convertido en la lista más votada, no pudo acceder a la alcaldía, que recayó finalmente en Azcón con el respaldo de Ciudadanos. Tras esta etapa, la ministra se mantuvo como portavoz socialista en el consistorio zaragozano.

La candidata del PSOE a las elecciones de Aragón asegura que el PP no promueve una igualdad de oportunidades para los estudiantes.

En 2020, el Gobierno central le encomendó la Delegación del Gobierno en Aragón. Este cometido fue, no obstante, breve, ya que apenas un año más tarde, en julio de 2021, fue nombrada ministra de Educación y Formación Profesional, lo que supuso su retorno al ámbito estatal.

Dos años más tarde, Alegría iría ganando peso en la cúpula de Ferraz hasta convertirse en una de las personas de máxima confianza de Sánchez. En 2022 fue nombrada portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, consolidándose como una de las principales figuras del partido fuera del organigrama gubernamental. Alegría es uno de los pocos cargos del Gobierno que en la pasada legislatura realizó de manera simultánea responsabilidades en la cúpula de Ferraz, al igual que otros ministros como María Jesús Montero y Félix Bolaños.

Su perfil nacional se reforzó con la convocatoria de elecciones generales en 2023, cuando encabezó la candidatura del PSOE por Zaragoza, logrando de nuevo asiento en el Congreso y la portavocía del Ejecutivo. De hecho, Alegría formó parte de la comisión del PSOE para negociar la investidura de Sánchez con los grupos parlamentarios. Tras su salida de Madrid, Milagros Tolón asume su cartera, mientras que Elma Saiz ha sido designada como portavoz del Gobierno.

