El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

El sorteo de la Champions League ha deparado un nuevo choque entre el Real Madrid y el Benfica, esta vez a doble partido y con la vuelta en el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid lo hará frente al Brujas y el FC Barcelona, que se salta los dieciseisavos de final por haberse clasificado en el top 8 de la liguilla, tiene a su rival de octavos en la eliminatoria entre el Mónaco y el PSG de Luis Enrique.
(Noticia en ampliación)
