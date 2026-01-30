España Deportes

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

La ronda eliminatoria para todos los equipos no clasificados en el top 8 de la liguilla da una segunda oportunidad a Arbeloa frente a Mourinho

Guardar
Jose Mourinho y Álvaro Arbeloa
Jose Mourinho y Álvaro Arbeloa en el Benfica-Real Madrid disputado este miércoles en el Estadio da Luz. (Reuters/Pedro Rocha)

El sorteo de la Champions League ha deparado un nuevo choque entre el Real Madrid y el Benfica, esta vez a doble partido y con la vuelta en el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid lo hará frente al Brujas y el FC Barcelona, que se salta los dieciseisavos de final por haberse clasificado en el top 8 de la liguilla, tiene a su rival de octavos en la eliminatoria entre el Mónaco y el PSG de Luis Enrique.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Real MadridFC BarcelonaAtlético de MadridChampions LeagueFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

La elección de la Baylor School se vio reforzada por el antecedente reciente de haber sido el lugar donde entrenó el Auckland City durante el último Mundial de Clubes

Chattanooga, la sede de España

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El inicio de la pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló dejó una de las imágenes más comentadas del mundo del automovilismo

Aston Martin llega pisando fuerte

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Gaethje tendrá la oportunidad de medirse al luchador hispanogeorgiano en un combate que podría celebrarse en junio

El CEO de la UFC

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los equipos de la capital deberán pasar por la eliminatoria de dieciseisavos tras no haber logrado asaltar el top-8 en la última jornada de la liguilla

Estos son los posibles rivales

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Ya se conoce como queda la competición europea tras una última jornada dela frenética liguilla

Los clasificados, los que van
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Un Alcaraz lesionado se impone

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League