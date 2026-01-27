Redalsa: la empresa que une las vías del AVE con soldaduras gasta 4,5 millones en sueldos para 89 empleados y sus directivos tienen seguro de vida y de responsabilidad por daños

Técnicos de la empresa Redalsa, filial de ADIF

Hasta que no se produjo el trágico accidente ferroviario de Ademuz y la investigación fue concretando las posibles causas del siniestro, el nombre de Redalsa no era conocido para la mayoría de la opinión pública. Los datos que tenga que aportar ahora esta empresa semipública serán claves para que los investigadores puedan conocer qué falló realmente en ese tramo de la vía del AVE que une Madrid y Sevilla, es decir, por qué descarriló el tren Iryo y chocó con el Alvia, dejando 45 muertos. Un primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) reveló que un fallo en la vía derivó en un defecto, un escalón, que provocó una fractura del carril y los descarrilamientos.

El presidente de CIAF, en una entrevista concedida a la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, ha asegurado que todas las sospechas se centran en la rotura de la soldadura de un carril en uso, con fecha de producción en 1989, con otro de nueva factura datado en 2023. El colapso de esa junta habría motivado el descarrilamiento del tren Iryo. La soldadura de ambos carriles coincide con el primer segmento de vía arrancado en ese fatídico kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla. Es esta hipótesis la que pone en el centro de la polémica a Redalsa, constituida en julio de 1973, cuya mayoría de la compañía (52% de las acciones) está en manos de ADIF, el gestor público de infraestructuras ferroviarias.

La compañía siderúrgica ArcelorMittal España tiene otro 26% de las acciones. La compañía es la proveedora de la práctica totalidad de los carriles de aluminio que conforman el trazado español de alta velocidad. El resto de acciones de Redalsa se distribuyen entre la constructora Acciona, la compañía de ingeniería civil COMSA, la firma especializada en la construcción ferroviaria TECSA y AZVI, la compañía que también trabaja en proyectos ferroviarios. Redelsa está dirigido por un consejo de administración formado por 11 personas y un equipo directivo con seis profesionales al mando. Ese equipo lo coordina Sergio López Lara, ingeniero. Una de las especialidades de Redalsa es la soldadura de carril, lo que ahora se pone en entredicho tras el accidente de Adamuz.

Imagen publicada por Óscar Puente en la plataforma X.

En la actualidad, “la actividad de la sociedad se centra en la soldadura (tanto en planta como en vía) y regeneración de carril, en la fabricación de fijaciones o clips elásticos (grapas) para la sujeción de carriles, así como en la inspección ultrasónica en vía, montaje de aparatos en vía, mantenimiento y servicios de exploración de vías”, explican desde Redulsa. Es decir, es ADIF quien delega en Redelsa “los trabajos de regeneración y soldadura de carriles”. El tramo de la vía que provocó el accidente es justo en punto de unión de dos carriles, uno de 1989 y otro de 2023. Este último pesa 60 kilos por metro y fue instalado durante mayo y junio de 2025. Dos carriles que fueron unidos con una soldadura.

Auscultación para comprobar las soldaduras

Redalsa también realiza auscultación ultrasónica de carril para la detección de fisuras de la red de Alta Velocidad; auscultación geométrica de vía para comprobar su peralte, alineación, gradiente, curvatura y alabeo; y finalmente una auscultación en los elementos de rodadura de la vía para establecer el análisis diferencial en función de su estado. Lo que se intenta concretar ahora es si el fallo es en el carril, por algún defecto de fábrica, o si el fallo se produjo en la soldadura. También si hubo fallos en los controles de supervisión encargados de detectar estos fallos previos en carriles y soldaduras. En el tramo del accidente afectado por la rotura del carril se realizaron controles sobre un total de 114 soldaduras, cada una de ellas con su informe correspondiente. Esos controles incluyeron, además de inspecciones visuales, ensayos con líquidos penetrantes, pruebas geométricas y evaluaciones mediante ultrasonidos.

Posteriormente, como medida adicional de refuerzo, se revisó de manera aleatoria una muestra del 30% de esas soldaduras (36 en total) por una empresa distinta, Ayesa, que certificó que todas cumplían los parámetros exigidos por la normativa vigente. En la renovación del tramo de Adamuz, se realizaron soldaduras aluminotérmicas, para la que se calienta una mezcla química y cuando alcanza una determinada temperatura se funde con el metal y de esta forma se unen ambos extremos del carril. Se llaman así porque la mezcla fundente contiene alúmina y se produce una reacción exotérmica, que desprende calor.

Las cuentas de 2024 revelan que los gastos de las nóminas de la plantilla ascienden a 4.576.583 euros. Hay 89 personas trabajando, de las que cinco son directivos y 68 empleados especializados en siderurgia. Estamos hablando de una media de 51.422 euros de salario por cada trabajador. “Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no perciben ninguna clase de remuneración, sueldo o dietas por su dedicación a las funciones propias de administración, ni por ninguna otra causa o concepto. Por su parte, durante el ejercicio 2024 se han devengado un total de 98.634 euros en concepto de retribuciones por la Alta Dirección”, señalan las cuentas oficiales, que sí dejan claro que Redalsa tiene contratado un seguro de vida en favor de la Alta Dirección y un seguro de responsabilidad civil “de sus Administradores por daños ocasionados, por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo”.

Un dato clave teniendo en cuenta que las familiares de las víctimas pueden llegar a reclamar algún tipo de indemnización en la causa judicial abierta si finalmente los tribunales dictaminan en un futuro que hubo responsables del accidente y de las 45 muertes. El 17 de diciembre de 2025, Redalsa contrató por 54.000 euros un nuevo seguro de responsabilidad civil con la aseguradora Intanct Insurance (antes RSA). Esta póliza “garantice el pago de las indemnizaciones de las que Redalsa pueda resultar civilmente responsable conforme a derecho por los daños derivados de la actividad asegurada descrita en el pliego de prescripciones técnicas”.