España

El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan posponer el funeral de Estado en honor a las víctimas del accidente de Adamuz

Las autoridades buscan que acuda el mayor número posible de familias, y muchas han señalado que preferirían hacerlo en una fecha posterior

El obispo de Córdoba, Jesús
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en la misa funeral por el accidente ferroviario celebrada este domingo. (Europa Press)

El Gobierno y la Junta de Andalucía han decidido posponer el funeral de Estado previsto para el 31 de enero en honor a las víctimas del accidente de Adamuz, según informaron fuentes del Ejecutivo central.

La nueva fecha aún no se ha determinado, ya que se busca asegurar la asistencia del mayor número posible de familiares de las víctimas. De acuerdo con las mismas fuentes, después de comunicarse con la mayoría de las familias, el Gobierno central trasladó a la Junta andaluza que a muchas les sería imposible acudir al homenaje estatal en la fecha originalmente programada, mientras que otras expresaron su preferencia por realizar la ceremonia en un momento posterior.

Ambas administraciones han coincidido en ajustar el calendario para garantizar la presencia de la mayor cantidad de allegados posible en el acto oficial.

Los restos del tren ya han sido retirados

Mientras tanto, este domingo los últimos restos de los vagones del Alvia que descarrilaron en el accidente de Adamuz han sido retirados tras varios días de trabajos, en los que primero se trocearon para facilitar la búsqueda de víctimas y después para retirarlos. Los vagones del Iryo no afectados por la colisión ya han sido llevados por la vía de alta velocidad en dirección a Madrid.

Según una información de la agencia EFE, los tres vagones del Iryo que descarrilaron permanecen precintados por la Guardia Civil cerca de la zona cero, a la espera de su traslado. Este sábado, los agentes de la Guardia Civil recogieron pruebas y tomaron fotografías en el área antes de despejar completamente las vías del convoy.

Las causas del accidente todavía son desconocidas, si bien los investigadores han ido descartando hipótesis como el fallo humano de los maquinistas. Por ahora, la teoría que gana fuerza apunta a una rotura de la vía. Una información publicada este domingo por el diario El Mundo afirma que la vía que se rompió era una sección en la que se había ensamblado materiales nuevos con elementos del año 1989. Sin embargo, la versión oficial no ha hecho todavía ninguna conclusión sobre la causa.

En respuesta, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que el carril en el que se produjo el siniestro es de nueva fabricación y no un tramo antiguo de la vía sin renovar desde finales de los años 80. Puente ha desmentido de manera contundente esa versión y la ha calificado como “un bulo como una catedral”, acusando al diario de difundir datos falsos en un contexto de especial gravedad.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial en la red social X, Puente ha afirmado que el carril roto que provocó el descarrilamiento del tren Iryo 6189, ocurrido el pasado domingo en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía, corresponde a material fabricado en 2023 y colocado en la infraestructura ferroviaria hace apenas unos meses, durante los trabajos realizados entre mayo y junio de 2025. El ministro ha acompañado su afirmación con documentación técnica y material gráfico que, según sostiene, acreditan el origen y la fecha de instalación del carril afectado.

*Con información de EFE

