Cuánto cobra el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña: es uno de los cargos mejor pagados del Estado

Pedro Marco de la Peña dimitirá si "por acción u omisión" la investigación concluye que tuvo responsabilidad en el accidente de Adamuz.

El trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, el domingo 18 de enero ha dado lugar a la comparecencia de todos los altos responsables de Transportes, más allá del ministro Óscar Puente, por todos conocido. Entre las figuras relevantes emerge la del presidente de Adif, la entidad pública con cerca de 14.000 empleados que gestiona la infraestructura ferroviaria de España, más de 15.000 kilómetros de red entre líneas convencionales y de alta velocidad.

Se trata además de un cargo que exige de un perfil experimentado y especializado. Su retribución es una de las mayores en la administración, muy superior a la del propio Puente y hasta que la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que gana algo más de 93.000 euros brutos anuales. El de Adif es Pedro Marco de la Peña (Santander, 1969). Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y en su trayectoria figuran puestos de mando en Ferrovial o en Euskal Trenbide Sarea, la red ferroviaria vasca.

Marco de la Peña fue en adelante viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno vasco de 2020 a 2024 y fue en 2024 cuando Puente le requirió para ponerse al frente de Adif, en septiembre. Según la Memoria de Cuentas Anuales de 2024, de ese mes a diciembre cobró 54.300 euros brutos. Esa cifra, proporcional al tiempo en el puesto, implica que su sueldo anualizaría fácilmente por encima de los 170.000 euros si hubiera ocupado la presidencia durante los doce meses del año.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, interviene ante la mirada del ministro Óscar Puente y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero. (Matías Chiofalo/Europa Press)

Un salario competitivo con el sector privado

Antes de él, el presidente anterior, Ángel Contreras -que ocupó el puesto a lo largo de 2024 hasta su relevo- percibió 135.611 euros brutos. Aunque no existe una tabla salarial única publicada oficialmente cada año, los datos de ejercicios anteriores dan una idea clara de la magnitud de la remuneración de la presidencia. Por ejemplo, en 2022, bajo la dirección de otra expresidenta, María Luisa Domínguez González, el sueldo anual de ese cargo se situó en torno a 179.911 euros brutos. En 2023, Isabel Pardo de Vera percibió 173.434 euros desde enero hasta principios de diciembre.

El sueldo del presidente de Adif no se fija de forma arbitraria. Responde a escalas retributivas propias de las altas direcciones de las grandes entidades públicas empresariales, que compiten con el mercado por atraer perfiles técnicos y gestores con experiencia para la administración de infraestructuras complejas. Esto lo sitúa a veces por encima de algunos cargos ministeriales o secretarios de Estado, aunque dentro de los límites legales y de transparencia establecidos.

La investigación del accidente de Adamuz sostiene que el carril se fracturó antes del paso del Iryo.

“Asumiré las consecuencias”

En su primera comparecencia tras el accidente de Adamuz, en el que han muerto 45 personas, Pedro Marco de la Peña se comprometió a dimitir “desde el minuto cero” si la investigación concluye que tuvo responsabilidad “por acción o por omisión” en el descarrilamiento del tren Iryo, con el que segundos después colisionó el Alvia.

Las pesquisas apuntan a una rotura de la vía. Adif no descarta un defecto de fábrica del carril y por ello ha localizado todos los lotes del mismo tramo de vía en el que descarriló el Iryo para llevar a cabo una “auscultación especial” de toda esa remesa de acero. Marco de la Peña explicó el pasado viernes que el suministrador del carril es Arcelormittal, “que es ‘top’”, dijo, y se encarga del 99% del carril utilizado por Adif “con estándares totales”.

“Si a la finalización de la investigación alguna acción u omisión no ha ayudado o ha influido en este accidente asumiré las consecuencias”, insistió el presidente de Adif.