España

Embalses España: la reserva de agua subió este domingo 11 de enero

La reserva de agua en el país subió en un 0,34 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Guardar
Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 56,64 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este domingo 11 de enero.

Los datos oficiales revelan que la capacidad hídrica resultó subió en comparación con los últimos siete días.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: domingo 11 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 31.744 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 56,64 %.

Variación de hace una semana: 190 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,34 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.953 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,66 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 56,64 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 49,52%.

Aragón: 56,30%.

Asturias: 53,51%.

C. Valenciana: 42,59%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,45%.

Castilla-La Mancha: 50,36%.

Cataluña: 78,00%.

Comunidad de Castilla y León: 54,44%.

Extremadura: 63,08%.

Galicia: 67,58%.

Murcia: 29,05%.

Navarra: 42,20%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Embalses en España se encuentran al 56,64 % de su capacidad este sábado 10 de enero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses en España se encuentran

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

El Servicio Cinológico de la Benemérita cumplirá 44 años en 2026, aunque hay perros en el Cuerpo desde 1948. Se han especializado en búsqueda de desaparecidos y cadáveres, drogas, armas, dinero y explosivos

Los mejores olfatos de la

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

La subida del 3,1% propuesta por el Ejecutivo tras las recomendaciones de los expertos de Trabajo dejaría el salario mínimo en los 17.080 euros, 1.220 euros al mes

El Gobierno reabre las negociaciones

Vulkangruppe, el colectivo de acción directa que se atribuye el apagón en Berlín como parte de su campaña para “provocar un movimiento social de masas”

La acción, reivindicada en una carta enviada al ‘Berliner Zeitung’ y difundida en redes sociales, ha provocado el corte de energía más largo en la capital alemana desde la Segunda Guerra Mundial

Vulkangruppe, el colectivo de acción

¿Te han sobrado churros? Estas son las mejores formas de recalentarlos y que queden crujientes, según un churrero

El horno, la freidora de aire o la sartén son formas comunes de revivir estas deliciosas frutas de sartén si nos han sobrado unos cuantos después de nuestra merienda o desayuno

¿Te han sobrado churros? Estas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España