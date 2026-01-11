España

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy lunes 12 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más baratos, así como los más costosos, de luz.

Precio de la luz

Día: 12 de enero

Tarifa media: 88.58 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 122.05 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 60.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 12 de enero, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 81.95 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.4 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 61.23 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 76.12 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.25 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.09 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 116.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 76.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.14 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.86 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 74.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 92.84 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.65 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 119.46 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.05 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.1 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.04 euros por megavatio hora.

