España

Este es el precio de la luz en España para mañana 10 de enero

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

El precio de luz en España se actualiza continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en España para este sábado 10 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 10 de enero

Precio de media: 72.72 euros por megavatio hora

Precio más alto: 126.7 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 28.52 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este sábado 10 de enero, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 81.83 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 73.31 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.69 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 62.98 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 53.37 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 69.12 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.69 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 90.41 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 71.59 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 53.32 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 31.78 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 28.52 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 34.48 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 42.58 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 54.87 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.77 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 105.01 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 126.7 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.98 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 104.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.99 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 101.76 euros por megavatio hora.

