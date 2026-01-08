Ranking de Netflix en España: estas son las películas más populares del momento

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

La lista semanal actualizada con las películas más populares en Netflix España ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más populares de Netflix España

1. Ángeles inesperados (Ordinary Angels)

Inspirada en la historia real de una peluquera que, sin ayuda de nadie, intentó reunir a toda una comunidad para ayudar a un padre viudo a intentar salvar la vida de su pequeña hija gravemente enferma.

Al llegar a una cabaña remota en las secuoyas, Kath y su novio encuentran a una misteriosa pareja joven que ya está allí; al parecer, el alquiler se ha reservado dos veces. Deciden compartir la cabaña con estos extraños hasta la mañana siguiente, pero su novio desaparece con la joven, lo que envía a Kath en una espiral para encontrar una explicación para su repentina ruptura, pero la verdad es mucho más extraña de lo que podría haber imaginado.

4. La lista de Mr. Malcolm

Cuando no cumple con un elemento de su lista de requisitos para una novia, Julia Thistlewaite es abandonada por el soltero más codiciado de Londres, el Sr. Malcolm. Sintiéndose humillada y decidida a vengarse, convence a su amiga Selina Dalton para que desempeñe el papel de su pareja ideal. Pronto, el Sr. Malcolm se pregunta si ha encontrado a la mujer perfecta.. o el engaño perfecto.

A fines del siglo XIX, el brutal terrateniente Seamus Laurent masacra a un clan romaní, desatando una maldición sobre su familia y su pueblo. En los días que siguen, la gente del pueblo está plagada de pesadillas, el hijo de Seamus, Edward, desaparece y un niño es encontrado asesinado. Los lugareños sospechan de un animal salvaje, pero el patólogo visitante John McBride advierte sobre una presencia más siniestra que acecha en el bosque.

6. Sin cobertura

Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado.. y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista.

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

9. 90 minutos en el cielo

Tras un aparatoso accidente en el que es arrollado por un camión, dan por muerto a Don Piper. 90 minutos después del accidente, mientras un pastor rezaba por él, Piper regresó milagrosamente a la vida. ¿Qué pasó durante esos 90 minutos?

10. El gran diluvio (대홍수)

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha a vida o muerte en un piso inundado se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.