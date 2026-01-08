España

Embalses España 8 de enero: reserva de agua subió 0,34 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Guardar
Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

Los embalses de agua en España se encuentran en un 56,64 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este jueves 8 de enero.

La información oficial señala que la retención de agua subió en comparación con la semana anterior.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 8 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 31.744 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 56,64 %.

Variación de hace una semana: 190 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,34 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.953 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,66 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 49,52%.

Aragón: 56,30%.

Asturias: 53,51%.

C. Valenciana: 42,59%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,45%.

Castilla-La Mancha: 50,36%.

Cataluña: 78,00%.

Comunidad de Castilla y León: 54,44%.

Extremadura: 63,08%.

Galicia: 67,58%.

Murcia: 29,05%.

Navarra: 42,20%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Alberto Ramírez, psicólogo: “Solemos creer que ser compasivos con nosotros mismos es justificarnos, pero es una forma de dejar de hacernos daños”

La autocompasión permite reconocer errores sin caer en la autocrítica destructiva y favorece relaciones más empáticas

Alberto Ramírez, psicólogo: “Solemos creer

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

La regeneración automática del filtro suele ser suficiente y las limpiezas manuales solo resultan necesarias en casos puntuales

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

La sal anticongelante evita la formación de hielo y ayuda a derretir el ya presente, pero las micropartículas que quedan en el aire pueden afectar distintas partes del vehículo

Cómo afecta la sal de

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres cuidar las relaciones que realmente te importan, tienes que aprender a decir lo que te gusta y lo que no”

Aunque poner límites pueda percibirse como una amenaza, esta dinámica puede ayudar a fortalecer los vínculos y cuidar tanto a la otra persona como a uno mismo

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La división entre los socios

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

Pedro Sánchez encuentra en Venezuela el clavo ardiendo para resistir, pero la guerra también pasa por el Congreso

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí