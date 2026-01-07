El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 7 de enero

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, consulta cuáles son el precio de las principales gasolinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza este 7 de enero publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El precio de las gasolinas en Madrid
Gasóleo A
Precio máximo: 1,639 euros el litro
Precio mínimo: 1,207 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,649 euros el litro
Precio mínimo: 1,227 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,669 euros el litro
Precio mínimo: 1,239 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,889 euros el litro
Precio mínimo: 1,609 euros el litro
El precio de las gasolinas en Barcelona
Gasóleo A
Precio máximo: 1,499 euros el litro
Precio mínimo: 1,169 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,589 euros el litro
Precio mínimo: 1,195 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,579 euros el litro
Precio mínimo: 1,219 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,695 euros el litro
Precio mínimo: 1,374 euros el litro
El precio de las gasolinas en Málaga
Gasóleo A
Precio máximo: 1,529 euros el litro
Precio mínimo: 1,229 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,649 euros el litro
Precio mínimo: 1,239 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,559 euros el litro
Precio mínimo: 1,317 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,699 euros el litro
Precio mínimo: 1,619 euros el litro
El precio de las gasolinas en Sevilla
Gasóleo A
Precio máximo: 1,539 euros el litro
Precio mínimo: 1,169 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,625 euros el litro
Precio mínimo: 1,229 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,559 euros el litro
Precio mínimo: 1,229 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,675 euros el litro
Precio mínimo: 1,599 euros el litro
El precio de las gasolinas en Valencia
Gasóleo A
Precio máximo: 1,539 euros el litro
Precio mínimo: 1,149 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,61 euros el litro
Precio mínimo: 1,197 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,59 euros el litro
Precio mínimo: 1,199 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,72 euros el litro
Precio mínimo: 1,539 euros el litro
El precio de las gasolinas en Zaragoza
Gasóleo A
Precio máximo: 1,519 euros el litro
Precio mínimo: 1,348 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,605 euros el litro
Precio mínimo: 1,478 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,579 euros el litro
Precio mínimo
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,699 euros el litro
Precio mínimo: 1,609 euros el litro
Factores clave que afectan el precio de la gasolina
El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.
Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.
España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.
El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.
Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.
Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.