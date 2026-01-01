En Exteriores se come bien: 425.000 euros para los almuerzos y cócteles del ministro y otros 210.000 euros para la “tarjeta gourmet” de los funcionarios

Una copa de Navidad en el ministerio de Asuntos Exteriores

El ministerio de Exteriores es el encargado de representar a España ante el resto de Estados y Gobiernos. También cree importante para este trabajo fidelizar a sus empleados, “haciendo más atractivo este destino”. Por eso está licitando actualmente dos contratos de hostelería. Con el primero, valorado en 425.000 euros, busca una empresa que organice los “eventos, actos y reuniones” del Ministerio. La previsión media de actos anuales se cifra en 150, con una media de 10 comensales por evento. Con el segundo, presupuestado en 210.000 euros, renovar el servicio de tarjeta gourmet para los empleados de la sede del Palacio de Santa Cruz. Este último es el más reciente. El proceso de licitación comenzó la pasada Nochebuena.

Los actos de representación forman parte del trabajo de Exteriores. El objeto del primer contrato es la prestación de “servicios de restauración, preparación, apoyo y atención para los eventos, actos y reuniones” celebrados en tres de las cinco sedes que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: el Palacio de Viana (residencia del ministro); Marqués de Salamanca (sede administrativa) y el Palacio de Santa Cruz (sede oficial). En estos escenarios el ministro José Manuel Albares y los altos cargos del departamento desempeñan sus funciones de alta representación y protocolo, que incluyen la firma de acuerdos normativos, ceremonias de imposición de condecoraciones, encuentros diplomáticos, desayunos, almuerzos, cenas y cócteles de carácter oficial y eventos análogos. También están incluidos otras reuniones de trabajo, como conferencias, asambleas, congresos, simposios, seminarios y convenciones.

El ministerio busca una empresa adjudicataria que preste un “servicio con calidad y excelencia, ofreciendo de forma destacada productos representativos de la gastronomía española”. Esta empresa se encargará de la preparación de los comedores, el montaje de las mesas y “el repaso y colocación de los utensilios según las especificaciones del acto que tenga lugar”, señala el pliego de condiciones. También del mantenimiento del menaje, vajilla, material y demás elementos necesarios. Durante la celebración del acto se encargará de la recepción de invitados y la guardarropía, acompañando a los comensales a su sitio en la mesa. Por último, de la despedida de los invitados, desmontaje de las salas y recogida del material.

El ministro José Luis Albares, en un acto con los funcionarios del ministerio

¿Qué tipo de servicios busca el ministerio? La documentación del contrato exige cuatro tipos de “refrigerio, desayunos y/o servicios de café”; y cuatro modelos de cóctel. El más detallado es el bautizado como ‘reforzado’, en el que se presentará una oferta consistente en un máximo de 15 aperitivos fríos y 15 calientes, o la opción de elegir adicionalmente uno entre, al menos, cinco platos calientes, más dos tipos de postre. “Los cuatro modelos de cóctel incluyen agua, agua con gas, refresco, zumo, cerveza”. Luego hay también un almuerzo ordinario con un primer plato, un segundo, un postre, “tomando como referencia las bases de la cocina tradicional mediterránea”. Y finalmente, las comidas o cenas oficiales: compuestos por una carta de, al menos, 12 primeros, 12 segundos y 8 postres. Esta carta se renovará cada seis meses. La empresa adjudicataria presentará una oferta de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) de acompañamientos a esta carta.

Vinos de más de 90 puntos

Exteriores quiere que los vinos que se sirvan hayan obtenido una “calificación de entre 90 y 100, de acuerdo con lo recogido en la ‘Guía de vinos gourmets 2025 (40 edición)’ o en guías análogas publicadas, que serán de reconocido prestigio. La facturación de los productos se llevará de conformidad al precio unitario establecido en la citada guía, o en aquella que se tome de referencia, actualizado conforme a la última edición publicada”. Hay más exigencias: el aceite utilizado en las preparaciones y elaboraciones será de oliva virgen extra; entre las variedades de leche deberá incluirse vegetal y sin lactosa; el embutido que se ofrezca deberá ser ibérico 100%; las piezas de bollería deberán tener alternativas que no contengan grasas trans o grasas hidrogenadas; el pan será preferiblemente casero; no se incluirán alimentos cocinados mediante fritura por inmersión ni alimentos precocinados; y el pescado no podrá ser de especies objeto de sobreexplotación, pesca agresiva o ilegal. Este contrato es por dos años.

El segundo contrato, licitado el mismo día de Nochebuena, busca renovar el “servicio de tarjeta gourmet para los empleados de la sede del Palacio de Santa Cruz”, un edificio construido en el siglo XVII y que desde 1938 es la sede oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.​ El anterior contrato fue adjudicado en octubre de 2023. Este tiene un presupuesto de 210.422 euros. El objetivo es seguir promocionando “el salario inteligente en la Administración, así como hacer más atractivo este destino, incrementando el salario neto de los empleados públicos con derecho a percibir esta retribución”. De momento no hay datos de cuántos empleados se podrán beneficiar (actualmente ya hay 1.100 con esta tarjeta y tendrán que solicitarla de nuevo), pero sí que Exteriores valorará con mayor puntuación a aquellas empresas cuyos puntos de suministro sean superiores a los 12.000 locales en la Comunidad de Madrid o las empresas cuya tarjeta sea compatible con Mastercard o Visa.