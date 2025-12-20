España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 1 de las 10:00 horas de Super Once de hoy 20 dediciembre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 20 diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 09 13 21 29 31 42 44 49 50 54 55 57 58 60 65 67 70 72 73 76.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Receta de panettone casero al estilo tradicional italiano: cómo hacer este postre típico de Navidad

Elaborar panettone casero requiere paciencia, con tiempos de fermentación y levado que suman más de 20 horas, pero el resultado merece la pena

Receta de panettone casero al

Carlo Costanzia padre toma medidas legales contra Mar Flores tras sus memorias: “No voy a permitir que me llame maltratador”

El aristócrata italiano se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’ para hablar de la demanda legal y penal que ha emprendido contra su expareja

Carlo Costanzia padre toma medidas

Irene López, psicóloga, sobre el contacto cero: “Si le podéis bloquear, muchísimo mejor”

El contacto cero es, casi siempre, la mejor vía para superar una ruptura de pareja

Irene López, psicóloga, sobre el

Llega el invierno a España con nevadas en Madrid y la mitad norte: la Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente que dejarán lluvias en estas comunidades

Especialmente el domingo, será recomendable consultar el estado de las carreteras

Llega el invierno a España

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

Durante el primer semestre de este año, han registrado una media de 12 incidentes al día con implicación de objetos contundentes

Navajas, cuchillos, machetes y katanas:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Navajas, cuchillos, machetes y katanas:

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

Extremadura cierra el círculo político de 2025 igual que empezó: broncas, acusaciones de ‘pucherazo’ y un posible resultado que puede dejar satisfecho solo a Vox

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Abierta la inscripción para acceder al alquiler asequible de 171 viviendas de CASA 47: así pueden apuntarse los ciudadanos

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”