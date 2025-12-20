Las películas favoritas del público en Netflix España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más vistas en Netflix España. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más populares de Netflix España

1. Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

2. El asesino de los caprichos

Madrid, España. Un misterioso asesino en serie asesina a coleccionistas de arte y utiliza sus cuerpos para reproducir escenas de Los caprichos, una famosa serie de dibujos obra del pintor español Francisco de Goya.

3. Uno para todos

4. Selfless

5. Asesinato en Mónaco (Murder in Monaco)

Mónaco, 1999: El banquero multimillonario Edmond Safra es encontrado muerto en su ático. El documental examina las intrincadas circunstancias que rodearon el asesinato de este acaudalado financiero.

6. London Boulevard

Tras salir de la cárcel, un criminal del sur de Londres intenta olvidar su pasado y cambiar de vida; se convierte entonces en el protector de una joven actriz que tiene ciertos problemas. Debut en la dirección de William Monahan, guionista de Infiltrados (Martin Scorsese, 2006) y ganador del Oscar por ese mismo trabajo.

7. Ojos de fuego

Andy y Vicky son unos padres que llevan más de una década huyendo en un desesperado intento de esconder a su hija Charlie de una oscura agencia estadounidense empeñada en aprovechar su increíble don para convertir el fuego en un arma de destrucción masiva. Andy enseñó a Charlie cómo dominar su extraño poder, desencadenado normalmente por la ira o el dolor. Pero cuando Charlie cumple 11 años, el fuego es cada vez más difícil de controlar. Después de que un incidente inesperado revele la ubicación de la familia, un misterioso operario sale en busca de Charlie para hacerse con ella de una vez por todas. Pero Charlie tiene otros planes.

8. 10DANCE

Dos expertos bailarines, Shinya Sugiki y Shinya Suzuki, se proponen dominar mutuamente sus estilos para una prestigiosa competición, pero viejas rivalidades y un posible romance complican su asociación.

9. Los Croods: Una nueva era

Después de salir de su cueva, los Croods se encuentran con su mayor amenaza desde que se fueron: otra familia llamada Betterman, quienes afirman y demuestran ser mejores y evolucionados. Grug empieza a sospechar de los padres de Betterman, Phil y Hope, ya que planean en secreto separar a su hija Eep con su amado novio Guy para asegurarse de que su hija Dawn tenga un compañero amoroso e inteligente que la proteja.

10. La Navidad en sus manos 2

Salva y sus amigos se reencontrarán con Papá Noel y tendrán que volver a salvar las Navidades.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.