El precio de la luz en España para este domingo

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz cambia diariamente (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más alta y más baja del servicio para este domingo 21 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la energía eléctrica

Día: 21 de diciembre

Tarifa media: 61.7 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 83.5 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 41.71 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 21 de diciembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 49.78 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 56.44 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 51.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 46.62 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 42.64 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 41.71 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 49.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.64 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 64.19 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 64.51 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 61.13 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.93 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.48 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 57.12 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 57.83 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 59.41 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 62.78 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.9 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.94 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.48 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.97 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.82 euros por megavatio hora.

