España

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 19 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Guardar
El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El intercambio monetario entre el dólar y el euro es uno de los más importantes a nivel global por lo que representan ambas regiones en el mapa geopolítico. En la relación entre el bloque económico europeo y el país norteamericano recae diversas transacciones comerciales internacionales de gran peso.

El tipo de cambio entre ambas divisas es uno de los indicadores financieros con mayor relevancia a nivel global, pues refleja la relación económica entre las dos principales economías del mundo. Su valor influye en el comercio internacional, mercados financieros, decisiones de inversión y las políticas monetarias.

A continuación te compartimos cuál ha sido la evolución reciente del tipo de cambio euro-dolar de este 19 de diciembre, así como los factores globales que están influyendo en su comportamiento.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En el ámbito financiero, el tipo de cambio es un indicador clave de la salud económica. Actualmente, 1 dólar estadounidense está cambiándose por 0,8534 euros

Estas cifras resaltan la dinámica de las economías que impactan no solo en el comercio exterior sino también en la inversión y la planificación financiera a nivel empresarial y personal. 

La evolución de este tipo de cambio es especialmente crítica para sectores que dependen de la importación o exportación de bienes y servicios entre estas dos regiones, obligando a una revisión continua de estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. 

Previsiones de la Comisión Europea este 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En su reporte de primavera 2025, la Comisión Europea informó que la actividad económica de la región inició el año con un fundamento más firme del esperado. Se prevé que este comportamiento se mantenga estable durante el resto del periodo y que la recuperación se concrete en 2026, en un contexto de incertidumbre internacional y tensiones comerciales.

El organismo resalta que la inflación bajó a 2,4% en 2024 y que la eurozona alcanzaría la meta de 2% establecida por el Banco Central Europeo durante 2025 y la mantendría el año siguiente, reflejando una desaceleración inflacionaria constante.

La atención de los mercados globales está centrada en la política comercial de Estados Unidos, donde la administración Trump ha impulsado la aplicación de nuevos aranceles a socios estratégicos.

La Comisión también indica que el aumento de los aranceles estadounidenses incentiva el consumo de bienes nacionales, pero al mismo tiempo incrementa los costos de productos importados para consumidores y empresas, lo que representa un impacto negativo en la oferta.

Las controversias por la permanencia de euro

Actualmente, el euro refleja diversas controversias relacionadas con su permanencia y estabilidad dentro de la Eurozona, debido a desafíos económicos, políticos y estructurales que han puesto a prueba la unidad y resiliencia de la moneda única. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento de la zona euro para este año, ubicándolas en apenas un 1,0%, debido principalmente a la debilidad de la inversión, la inflación persistente y los riesgos geopolíticos y comerciales que afectan la confianza de consumidores y mercados.

Una de las principales críticas actuales al euro gira en torno a fallas estructurales en la gobernanza económica de la Unión Monetaria Europea (UME). Expertos señalan la ausencia de una unión bancaria sólida que asegure una regulación efectiva y un mecanismo eficiente para resolver crisis financieras, así como la falta de una unión fiscal que pueda emitir deuda común y realizar transferencias presupuestales para enfrentar choques económicos negativos. Estas deficiencias limitan la capacidad de reacción frente a crisis y contribuyen a debates sobre la viabilidad a largo plazo del euro sin reformas profundas.En el ámbito monetario, el Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado medidas como la reducción de los tipos de interés en enero de 2025 para estimular la economía, frente a una inflación todavía alta y presiones económicas internas que ralentizan el crecimiento. Sin embargo, la débil demanda externa y los problemas de competitividad siguen lastrando a las exportaciones de la zona euro, complicando la recuperación económica y generando incertidumbre sobre la efectividad de las políticas actuales para afianzar la estabilidad de la moneda

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticias

Últimas Noticias

El monumento español que ha acaparado más miradas este 2025 tras alcanzar un récord histórico

Conmemora una fecha clave en su historia y bate cifras de visitantes en un año marcado por celebraciones internacionales

El monumento español que ha

Andrés de Inglaterra lanza un mensaje a sus hijas mientras disfrutan de la Navidad en Buckingham: sus imágenes montando a caballo bajo la lluvia

El hermano de Carlos III ha sido calificado por la experta en lenguaje coporal Judi James de tener una actitud “casi teatral” para parecer “una figura empapada y solitaria sobre su caballo”

Andrés de Inglaterra lanza un

Cuatro aspectos clave en los que te tienes que fijar para comprar un buen jamón en Navidad, según un experto

El sello, la morfología y la textura son algunos detalles a tener en cuenta en la elección

Cuatro aspectos clave en los

Ni El Gordo alcanza para comprar un piso de 90 m² en Baleares o Madrid, mientras que en Extremadura da para tres

El primer premio es insuficiente en seis capitales de provincia para convertirse en propietario y en San Sebastián se necesitarían dos décimos ganadores para serlo

Ni El Gordo alcanza para

El ‘efecto compatriota’ o por qué compramos muchos más boletos en las administraciones donde tocó el Gordo de la Lotería de Navidad

Los estudios sobre la Lotería de Navidad revelan aumentos sostenidos en la de ventas en las provincias premiadas

El ‘efecto compatriota’ o por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Victoria trampa del PP, Vox

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

El Banco de España agasaja a sus trabajadores más veteranos y pagará 90.833 euros por 58 relojes para caballero y 94.000 euros por 60 pulseras para señora

Los ejes del debate electoral en Extremadura sin la candidata del PP

Dos exconcejalas presentan una denuncia contra la alcaldesa socialista de A Coruña por presunto acoso laboral

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

ECONOMÍA

El ‘efecto compatriota’ o por

El ‘efecto compatriota’ o por qué compramos muchos más boletos en las administraciones donde tocó el Gordo de la Lotería de Navidad

Ni El Gordo alcanza para comprar un piso de 90 m² en Baleares o Madrid, mientras que en Extremadura da para tres

Facilitar la emancipación, priorizar los municipios rurales y construir pisos sociales: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Extremadura

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 diciembre

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”