¿Por qué se quiere gastar la DGT 33.000 euros en coches de juguete? , ¿y por qué ha comprado 4.990 abanicos y 400 cestas para recién nacido con biberones?

Los coches eléctricos de juguete que ha comprado la DGT

La Dirección General de Tráfico se acaba de gastar 5.330 euros en coches de juguete. Sí, de juguete. Y tenía la intención de invertir otros 27.600 euros en vehículos y helicópteros en miniatura, también de juguete, pero el contrato que licitó ha quedado desierto. Los coches eléctricos los va a suministrar la empresa Ataa Interactive SL, que en su página web ofrece actualmente vehículos eléctricos infantiles por 200 euros. “Para todos los pequeños cuya vocación es servir y proteger. Este mini vehículo de patrulla de la Guardia Civil incluye todos sus emblemas e insignias oficiales, permitiendo que los pequeños agentes de la ley se sientan como sus héroes”, señala. Un portavoz de la DGT explica a Infobae España que la Agrupación de Tráfico ha adquirido 30 de estos coches “como material para las actividades educativas que desarrollan a lo largo del año”. La operación le ha salido rentable, porque la DGT ha pagado por cada unidad 177 euros.

No iba a ser la única compra de juguetería. La DGT también quería adquirir 2.058 coches en miniatura y otros 2.338 helicópteros por los que pensaba pagar 27.600 euros. Forman parte de un gran contrato de productos de ‘merchandising’ que solo ha podido adjudicar parcialmente. La DGT estaba dispuesta a invertir 327.000 euros, pero solo se ha gastado 287.000 euros porque de los 9 lotes solo ha conseguido colocar en el mercado seis. Tráfico argumenta que necesitaba suministrar a las diferentes Unidades de Servicios Centrales y a las Jefaturas Provinciales de Tráfico todo tipo de productos que cumplen una “función clave en la divulgación de mensajes institucionales, promoviendo la seguridad vial y fomentando el compromiso ciudadano con las normas de circulación”.

Todos estos productos “permiten amplificar el impacto de las campañas de seguridad vial, facilitando que los mensajes clave lleguen a un público más amplio”. Estamos hablando de pegatinas, llaveros, camisetas o chalecos reflectantes, que según la DGT “pueden reforzar la concienciación sobre el uso del alcohol al volante o el exceso de velocidad. Con este contrato también se contribuye a una atención más cercana y proactiva al ciudadano, ofreciendo materiales promocionales que facilitan la comprensión normativa del organismo”. Por ejemplo, en el lote textil (99.297 euros) se han comprado 21.136 mochilas, 10.300 bragas de cuello, 20.000 chalecos, 10.600 gorras, 13.400 bolsas, 6.700 camisetas y 7.700 petos infantiles.

Una de las actividades que organiza la DGT con menores de edad

La DGT también se ha gastado 37.969 euros en ‘gadgets’ tecnológicos: 2.265 cargas de móvil; 3.360 dispositivos para colgar el teléfono al cuello; 2.405 soportes para el móvil; 2.610 fundas de plástico para guardar el móvil en la playa; 4.785 llaveros cargador; y 3.410 memorias USB, En total 37.969,2 euros. Ha podido materializar la compra por otros 108.000 euros de otros productos publicitarios: 19.800 globos; 8.300 puzzles; 16.800 lápices; 2.154 linternas; 28.200 pegatinas infantiles; 7.430 ‘lanyard’ (cinta para colgar al cuello); 11.300 llaveros; 16.400 chapas; 33.500 pulseras; 3.600 tazas; 11.700 adhesivos reflectantes con forma personalizada; 6.200 botellas de agua; 4.990 abanicos; 4.500 pegatinas; 3.190 paraguas y 13.400 tiritas. Finalmente, la DGT se ha gastado 3.630 en 3.000 pines y 9.512 euros en 988 placas.

No ha conseguido productos de movilidad

Llama la atención que la DGT no haya sido capaz de oficializar la compra de cuatro accesorios para movilidad y transporte: 38.845 brazaletes reflectantes; 5.370 luces LED para bicicleta; 3.100 Kit para reparar pinchazos; y 2.986 parasoles para el coche. Todo por 32.000 euros. Tampoco ha podido conseguir material de papelería: bolígrafos, ‘blocks’ de notas, gomas y sacapuntas, y cajas de lápices de colores. Lo que sí ha hecho la DGT es suministrar un manual de estilo a las empresas adjudicatarias para que los productos puedan llevar la tipografía y los colores oficiales de Tráfico.

Ya en verano la DGT hizo otro encargo de productos de marketing por 55.000 euros. Lo más llamativo fue 400 cestas de recién nacido, compuestas por una cesta de bambú, un doudou, un babero y un peluche. También 1.000 camisetas, 600 bidones de agua y artículos de bisutería. “La necesidad de este material está motivada en reponer el material de protocolo de la Secretaría de Mando de la Agrupación de Tráfico, con el fin de mantener la imagen y el prestigio de la Institución, en sus relaciones con Autoridades Civiles y Militares en los eventos que participa”, argumenta la DGT.