El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de diciembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de los combustibles en Madrid, Barcelona y otras ciudades, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,169 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,237 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,839 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,514 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,419 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,664 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,564 euros el litro

Precio mínimo: 1,159 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,624 euros el litro

Precio mínimo: 1,208 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,405 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,484 euros el litro

Precio mínimo: 1,244 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,61 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,574 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,705 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

