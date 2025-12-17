España

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Consulta enseguida los números ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de este miércoles 17 de diciembre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 17 de diciembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 9, 2, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

La infanta Cristina reaparece tras la entrevista de Iñaki Urdangarin: su reencuentro con Marie-Chantal en un acto solidario en Ginebra

La hermana del rey ha coincidido con su prima política en un evento benéfico del Foro Global sobre los Refugiados de ACNUR

La infanta Cristina reaparece tras

El nuevo proyecto de Meghan Markle y el príncipe Harry en Netflix: una comedia romántica basada en una novela de éxito

La productora de los duques de Sussex, Archewell Productions, trabaja en una nueva ficción tras renovar su acuerdo con la plataforma

El nuevo proyecto de Meghan

La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras conocerse que pesaba sobre él una condena por violencia de género

El Gobierno extremeño afirma que la presidenta no tenía conocimiento previo de la sentencia y subraya que el conductor fue apartado en cuanto se verificó la información

La Junta de Extremadura cesa

Manuel Requena, abogado: “Si alquilas tu piso hay hasta diez gastos que te puedes deducir”

Muchos propietarios declaran el alquiler como si todo lo que ingresan fuera beneficio neto, cuando en realidad la normativa permite descontar costes relacionados directamente con el inmueble

Manuel Requena, abogado: “Si alquilas

Hojaldre con tomate confitado y queso de cabra: un entrante lleno de sabor para acompañar las comidas navideñas

Es una receta fácil de hacer con la que demostrarás tus dotes culinarias

Hojaldre con tomate confitado y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta de Extremadura cesa

La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras conocerse que pesaba sobre él una condena por violencia de género

Sumar advierte al PSOE de que “solo con resistir” no se llega a 2027: “Sin un golpe de timón en el Gobierno, Vox saldrá reforzado”

Rajoy explica por qué tuvo que “subir los impuestos y reducir el gasto” a los diez días de llegar al Gobierno: “La realidad nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer”

La UE, España y Reino Unido cierran el texto legal del acuerdo sobre Gibraltar seis meses después de anunciarlo

Ayuso acusa a Moncloa de querer “reventar” la sanidad y servicios públicos de Madrid “para su pancarta en el 2026 y 2027”

ECONOMÍA

Manuel Requena, abogado: “Si alquilas

Manuel Requena, abogado: “Si alquilas tu piso hay hasta diez gastos que te puedes deducir”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te dan cesta de Navidad, este mes de diciembre cobrarás menos”

Juanma Lorente, abogado: “Los cambios de turno te los tiene que notificar tu empresa con cinco días de antelación”

Telefónica anuncia su salida de Wall Street tras casi cuatro décadas cotizando en EEUU

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 diciembre

DEPORTES

El Atlético de Madrid sella

El Atlético de Madrid sella su victoria en Copa del Rey ante un Atlético Baleares que consiguió poner contra las cuerdas a los rojiblancos

Salen a la luz los precios de las entradas para los partidos de España en el Mundial 2026: de 153 euros para el duelo ante Cabo Verde a 7.400 euros en la final

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid

Los motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: diferencias en la filosofía de trabajo y el plan de desarrollo profesional del tenista