Intervenir el mercado, impuestos a grandes tenedores y ayudas a jóvenes: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Extremadura

Los socialistas de Miguel Ángel Gallardo esperan revertir las encuestas y ganar las elecciones de Extremadura (Montaje Infobae España)

El 21 de diciembre los extremeños acudirán a las urnas para decidir quién será el nuevo presidente o presidenta de Extremadura, en unas elecciones donde la actual gobernante, María Guardiola (PP), parte con una clara ventaja en los sondeos, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su principal oposito será Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista perseguido por los escándalos, que lo llevarán en mayo a sentarse en el banquillo de los acusados junto con el hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Los candidatos de esta comunidad, que en los últimos 40 años ha estado gobernada casi de manera ininterrumpida por los socialistas, deberán dar solución al principal problema de la región: la vivienda. Por su parte, el diagnóstico socialista señala como principal culpable de la crisis habitacional extremeña al Partido Popular, aludiendo que los precios de la compra y el alquiler han subido mucho, se han frenado las ayudas públicas y hay escaces de viviendas disponibles.

“En los últimos años, conseguir una vivienda digna se ha vuelto un gran problema en Extremadura. Muchos jóvenes no pueden independizarse, las familias gastan gran parte de sus sueldos en alquiler o hipotecas y más de mil jóvenes podrían dejar sus estudios porque encuentran habitaciones muy caras”, señalan los socialistas, que destacan también que las zonas rurales cuentan con “viviendas vacías que no se usan”.

No gastar más del 30% del salario en alquiler

El principal dilema que que ven los socialistas es la falta de vivienda en las urbes y el exceso de vivienda vacía en los pueblos extremeños. Para combatir esta situación, los socialistas proponen realizar un estudio de las zonas tensionadas, para que “nadie pague más del 30% de su dinero en el alquiler o la hipoteca”.

Además, plantean invertir el dinero público en crear vivienda protegida, pensadas en personas con escasos recursos, construir y rehabilitar 1.000 viviendas para vender ”a un precio máximo de 90.000 euros″ y arreglar 5.000 viviendas vacías en las zonas rurales con alquiler asequible.

La presidenta de Extremadura y candidata del PP en las elecciones autonómicas del 21D persigue un gobierno en solitario y prefiere no responder sobre Vox.

En esta línea, el PSOE defiende la intervención del Estado en el mercado de la vivienda: “El mercado solo no puede decidir los precios de las viviendas. La vivienda no debe quitar la mayor parte del dinero de las familias o hacer que sea difícil vivir con estabilidad”. Esta regulación se basará en medidas como recuperar el impuesto a grandes tenedores, rebajar impuestos para la venta o alquiler de vivienda asequible, frenar el alza de precios de alquiler vacacional u ofrecer préstamos sin intereses para comprar la primera vivienda.

Facilidades fiscales para acelerar la independencia de los jóvenes

El programa socialista también recoge una serie de medidas para facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, como ayudas para que puedan alquilar una casa o una habitación, en concreto para hacer frente al pago de la fianza, crear un listado de viviendas y habitaciones de alquiler para estudiantes con “precios justos y buena calidad”, crear 1.000 plazas de residencia para estudiantes en terreno público o dar beneficios económicos a quienes renten su propiedad a estudiantes con precios bajos.

“Para las personas jóvenes de Extremadura encontrar una vivienda es difícil. Cuidar el futuro de Extremadura significa que cada joven pueda tener su vivienda sin tener que marcharse de la región”, señalan los socialistas, que proponen también cambiar el aval joven “para que sea justo” y permitir así pagar por completo el precio de la vivienda y los gastos de la compraventa.

Otro de los temas que preocupa al PSOE en Extremadura es la lucha contra la pobreza energética. “Vivir en una vivienda que gasta mucha energía es injusto. Estas viviendas son más caras, contaminan más y ponen a las familias en riesgo de pobreza energética. Rehabilitar viviendas mejora la salud, el bienestar y es justo para todas las personas”, afirma el programa.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en Cáceres (CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS)

Para ello proponen arreglar casas vacías que se destinen al mercado del alquiler, otorgar rebajas fiscales a quienes arreglen su propiedad para gastar menos energía o instalen paneles solares, crear un programa para mejorar la energía de los edificios con dinero de la comunidad y mejorar la eficiencia energética en las viviendas protegidas.

Otras propuestas menos convencionales

Además de estas propuestas, el Partido Socialista propone otras medidas menos convencionales en la comunidad para reducir los problemas habitacionales, como fomentar el cohousing -vivienda colaborativa con apartamentos privados pero espacios y servicios comunes-, coliving -habitaciones privadas en un espacio común- y viviendas compartidas o crear un plan de vivienda para funcionarios que se trasladan con frecuencia por su trabajo.

Así mismo proponen reservar suelo para construir edificios asequibles, en línea con la Ley Estatal de vivienda, facilitar el cambio de edificios comerciales a viviendas asequibles y asegurar que todas las nuevas residencias protegidas sean accesibles para todas las personas, incluyendo las personas con movilidad reducida.

“Extremadura será una tierra de oportunidades si la vivienda es un derecho asegurado para toda la ciudadanía”, asegura el PSOE, que ve a la vivienda como “un proyecto en grupo que une a las personas y crea el sentimiento de pertenecer a un lugar”. Con estas propuestas, los socialistas, encabezados por Miguel Ángel Gallardo, intentarás ganar unas elecciones en las que parten con una clara desventaja en los sondeos.