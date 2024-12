Un jefe ofrece un trabajo como camarero a jornada completa, pero anula una entrevista cuando le preguntan por el sueldo: “Preferimos verle trabajar y hablamos”

Un camarero sirve a los turistas en la terraza de un restaurante (REUTERS/Jon Nazca)

‘Se busca camarero’, pero mejor no te contamos las condiciones. El sector de la hostería de España se resiente cada vez más. Los trabajadores denuncian diariamente jornadas interminables, vulneraciones al convenio y al Estatuto de los Trabajadores, así como impagos de horas extra y malos tratos por parte de clientes y empleadores.

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, lleva siete años denunciando a través de sus cuentas en Instagram, X y TikTok las distintas situaciones a las que se enfrentan sus compañeros de profesión. Así, más allá de sus denuncias habituales sobre las condiciones de una oferta concreta, en esta ocasión el influencer ha querido denunciar el silencio de un empresario. Y es que a pesar de estar buscando trabajadores para su negocio, se ha negado a dar datos concretos sobre el puesto.

La última denuncia de 'Soy Camarero' (TikTok)

Como he dicho muchas veces, aquí es tabú preguntar por las condiciones”, así empieza Soriano una de sus últimas publicaciones de TikTok. Además, tal y como el mismo señala, durante lo casi dos minutos que dura el video, “él se hace pequeñito para que podáis ver todo el texto de las capturas”.

Así, en la conversación se ve como el hostelero quiere concertar ya una entrevista. Sin embargo, cuando el trabajador le preguntó por las condiciones y el salario, el tinte de la conversación cambió de rumbo. “Te puedo orientar poco, sin saber lo que usted puede hacer o sabe hacer. Ya hemos tenido varias decepciones con personas que decían saber trabajar y luego nada. Nosotros buscamos una persona a jornada completa. Preferimos verla trabajar y hablamos”, comenta el jefe.

Ante esto, el camarero no ha dudado en compartir su punto de vista. “No comprendo que no pueda decirme las condiciones laborales que ofrece ni el sueldo correspondiente a la jornada para el puesto de trabajando vacante”. Por su parte, el empresario no ha cambiado de opinión. “Pues nada, no perdamos el tiempo. Las entrevistas y las condiciones las hago presenciales, lo siento”, ha dicho.

Por su parte, han sido mucho los seguidores de Soriano los que han querido compartir su opinión sobre esto. “No se dicen las condiciones porque no cumplen los mínimos legales, si lo dicen por WhatsApp queda registrado y se les puede denunciar”, asegura uno de ellos.

Cuál debería ser el sueldo mínimo de un camarero que trabaja a jornada completa en España

En España, el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 se ha establecido en 1.134 euros brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 15.876 euros brutos anuales. Este SMI se aplica a todas las actividades, incluyendo la hostelería.

Ahora bien, el salario de un camarero a jornada completa puede variar según el convenio colectivo específico de la región o empresa. Por ejemplo, en Madrid, el convenio colectivo de hostelería establece salarios base que pueden superar el SMI nacional, ajustándose a las particularidades del sector en la comunidad. Es importante destacar que los convenios colectivos pueden incluir complementos salariales adicionales, como pluses por nocturnidad, antigüedad o trabajo en días festivos, lo que incrementa el salario base.