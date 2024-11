Lobato no dimite y acusa a su partido de un “linchamiento” injusto

Juan Lobato, portavoz del PSOE de Madrid en la Asamblea de Madrid. (Matías Chiofalo/Europa Press)

Juan Lobato ha anunciado este martes que no dimite. De momento, Ferraz tendrá que esperar. El secretario de los socialistas madrileños ha decidido continuar al frente del partido en Madrid tras hacerse público que había acudido a un notario para dar fe de una conversación que tuvo en marzo con una de las principales ‘fontaneras’ de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que le pidió que aireara en el Pleno de la Asamblea el correo que demostraba que el novio de Ayuso había confesado que había defraudado a Hacienda y solicitaba un pacto con la Fiscalía. Lobato, supuestamente, se negó, aunque sí llegó a mostrar un documento en el Pleno que se celebró el pasado 14 de marzo.

Lobato ha criticado el “linchamiento” injusto que está sufriendo estos días por parte de sus compañeros y ha argumentado su decisión señalando que lo único que hizo fue “acreditar el origen lícito de esa documentación que se me hizo llegar esa mañana. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación. No contemplo que ese documento fuera falso, no contemplo que se me mintió y que el objetivo era que yo hiciera público un documento irregular con las consecuencias jurídicas que eso hubiera tenido para mí. Parece ser que el malo es el que no decide hacer las cosas mal”, sentenció. Las palabras pronunciadas por Lobato insinúan que le querían tender una especie de trampa.

En una breve comparecencia en la que Lobato no ha aceptado preguntas, el líder del PSOE en Madrid ha señalado que su partido “no es una secta, es un partido democrático, con 145 años de historia, con integridad y sacrificio”, dando a entender que va a dar la batalla para continuar al frente de la secretaría general en las primarias que comienzan a principios de diciembre. Lobato sabe que tiene en contra no solo a gran parte del partido en Madrid, sino también a Ferraz y a La Moncloa.

Comparece el viernes

El viernes, Lobato tendrá que acudir como testigo al Tribunal Supremo para explicar cómo le llegó el correo en el que Alberto González Amador ofrecía el pacto a la Fiscalía tras confesar el fraude fiscal, cuya filtración se investiga en el marco de la causa abierta contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Después tendrá que viajar a Sevilla para acudir al Congreso Federal del PSOE. Allí podrá testar la opinión de sus compañeros y comprobar si realmente está tan solo como señalan muchos dirigentes de su partido, que le ven “políticamente muerto”. Y es que desde el PSOE no se entiende muy bien por qué acudió a un notario meses después de tener una conversación privada con una compañera y cómo todo esto se ha filtrado a un medio de comunicación. Lobato apenas estaba acompañado por un reducido grupo de diputados autonómicos en su comparecencia. “Tengo claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y de los dirigentes del PSOE”, sentenció Lobato.

Juan Lobato habla del correo sobre el novio de Ayuso: "Me jode que se publique una conversación con una compañera".

(Noticia en ampliación)