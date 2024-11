Un grupo de argentinos visitan el Acueducto de Segovia y se quedan sin palabras: “No evolucioné tanto como para poder entenderlo”

El Acueducto de Segovia, una de las construcciones romanas más impresionantes de España. (@la__chule/TikTok)

A la hora de explicar las buenas cifras del turismo en España, siempre se piensa en el buen clima, en la buena gastronomía o incluso en el buen trato que prodigamos los españoles. Las generalizaciones nunca son del todo ciertas, y si bien estos puntos no se cumplen en todos los sitios por igual, a ello hay que añadir que la lista de grandes alicientes para visitar España está incompleta.

España es un país que, además de lo mencionado, cuenta con un vasto patrimonio cultural en todos los ámbitos. Tanto en su historia como en las artes, los españoles contamos con un tesoro con cientos o incluso miles de años de historia. Además, contamos con la ventaja de que muchos de estos elementos de alto valor cultural no se encuentran solo en la capital o en las mayores ciudades, sino que se pueden encontrar -o descubrir- distribuidos por todo el territorio español.

Un milagro arquitectónico

Esto es algo que ha podido comprobar una conocida tiktoker argentina conocida como la Chule. Esta mujer ha decidido visitar una capital de provincia de Castilla y León, Segovia, y tanto ella como sus amigos se han quedado sin palabras al encontrarse con su monumento principal: el Acueducto de Segovia. “Estamos hace una hora los cuatro pelotudos parados acá, mirando lo que tenemos en frente”, confiesa en un vídeo publicado recientemente.

La Chule también asegura que se encuentran “debatiendo de cómo mierda es que esto se mantiene parado”. “Porque esto no tiene cemento, ¿entendés?”, dice mientras muestra las rocas del acueducto. “Están unas apoyadas arriba de la otra y están ejerciendo presión y por eso no se cae”. Más en concreto, le asombra que la piedra del centro de los arcos, es decir, la que culmina la curva y por lo tanto no se encuentra apoyada en ninguna piedra, no se caiga. “En mi cabeza eso se te debería estar cayendo”, asegura. “Y encima esa piedra está sosteniendo más piedras arriba”.

“Perdón”, continúa, “pero no evolucioné tanto como para poder entenderlo: no evolucioné, no entiendo”. Algo que parece aplicarse también a sus compañeros de viaje. Incluso Tomito, uno de sus amigos, que es historiador, “está totalmente emocionado con el tema”. Y, en efecto, Tomito no tiene palabras para explicar lo que están viendo.

El vídeo provoca una oleada de respuestas

La sorpresa de este grupo de argentinos ha provocado que muchos usuarios compartan apreciaciones al respecto. Algunos comparten sus impresiones, asegurando que los romanos fueron “los mejores ingenieros que han existido”, dado que sus monumentos “duran más de 2000 -años-, y continúan siendo funcionales”. Otros, en cambio, consideran que la distribución uniforme del peso en los arcos de medio punto en algo que se explica “en primaria”, y que “no es tan difícil de entender”.

Sin embargo, pese a esta supuesta simplicidad del concepto, lo cierto es que la Chule y sus amigos no son los únicos que desconocen el poder de la distribución del peso al estar las piedras encajadas, se distribuya equitativamente. Otros usuarios, por ejemplo, aduce que utilizaron “argamasa”, cuando esto tampoco es cierto.