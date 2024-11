Estafa de la llamada perdida: estos son los números de teléfono a los que no debes devolverles la llamada

Hay que extremar la precaución con las llamadas de spam para evitar ser víctima de una estafa.

Las estafas telefónicas se han convertido en una constante. Los ciberdelincuentes utilizan las llamadas para timar a quienes se encuentran al otro lado de la línea. Son muchos y muy diversos los trucos que utilizan para conseguir sus objetivos: en ocasiones, optan por el spam, otras se hacen pasar por seres queridos y familiares para pedir dinero o datos bancarios y, a veces, tan solo consisten en una llamada perdida. De ahí que convenga conocer los prefijos que deben ignorarse y no responder.

Aunque hay quienes creen que no hay peligro cuando se trata de una llamada perdida y, por ende, que no se coge y no se interactúa con el interlocutor, esto no es así: también puede poner en peligro el dinero y los datos de la cuenta bancaria. Y es que detrás de ellas se ocultan métodos efectivos que se deben, sobre todo, a la propia simplicidad de la estafa. Pero lo cierto es que este tipo de timo no es nuevo, puesto que la Guardia Civil ya alertó hace años.

Son muchos los ciudadanos que han sido víctimas de una estafa telefónica, por lo que es habitual que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierta de estos engaños que tienen como base las nuevas tecnologías. Es por ello que los consumidores han de ser cautelosos ante las llamadas inesperadas y proteger de la mejor forma posible sus datos personales, así como verificar la identidad de cualquier solicitud que reciban.

En qué consiste la estafa de la llamada perdida

La estafa de la 'llamada perdida' incita a las víctimas a devolver la llamada. (Shutterstock)

Los ciberdelincuentes utilizan la táctica de la llamada perdida para incitar a las víctimas a devolver la llamada, generando así cargos adicionales. El método es simple: el estafador realiza una breve llamada, de dos o tres tonos, y cuelga antes de que la víctima tenga tiempo de contestar. Al ver una perdida de un número desconocido, muchas personas, por curiosidad, deciden devolverla.

La estafa radica en que estos números suelen pertenecer a líneas internacionales con tarifas elevadas. Cada vez que la víctima llama, incurre en cargos adicionales, y el ciberdelincuente recibe un porcentaje de estos costos. En algunos casos, los beneficios para el estafador aumentan si logran que la persona permanezca en la llamada por más tiempo, lo que incrementa el coste total de la llamada.

Los prefijos telefónicos que debes evitar

La Guardia Civil advirtió hace unos años sobre un fraude telefónico conocido como la estafa de la llamada perdida, señalando ciertos prefijos internacionales que es mejor no devolver para evitar cargos extras. Entre los más habituales se encuentran el prefijo 355 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria). La recomendación de las autoridades es clara: si se recibe una llamada perdida de un número desconocido con alguno de estos códigos, lo más seguro es ignorarla.

Aunque estos son los prefijos más comunes, no son los únicos. Los ciberdelincuentes suelen actualizar sus estrategias, modificando los números desde los que realizan estas llamadas para esquivar las precauciones de los usuarios. La Guardia Civil, en sus redes sociales, ha recordado la importancia de mantenerse informado y alerta ante este tipo de fraudes internacionales.